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Питер Динклейдж сыграет урода-супергероя в ремейке черной комедии категории B

01.12.2020 14:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Питер Динклейдж исполнит главную роль в перезапуске «Токсичного мстителя» — франшизе про страшного уборщика, изуродованного токсичными отходами, но приобретшего суперсилу. Оригинальные фильмы в жанре черной комедии категории B выходили в США ограниченным тиражом в 1980-х и со временем приобрели статус культовой классики.

Снимать картину будет студия Legendary, за режиссерским креслом — Мейкон Блэр. За его плечами фильм для Netflix «В этом мире я больше не чувствую себя как дома». Он же напишет сценарий для ремейка.

Пока никаких новостей о кастинге и начале съемок нет.

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Теги: Новости
 
 
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Питер Динклейдж исполнит главную роль в перезапуске «Токсичного мстителя» — франшизе про страшного уборщика, изуродованного токсичными отходами, но...
 
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