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Питер Динклейдж сыграет урода-супергероя в ремейке черной комедии категории B
Источник материала: Onliner
Питер Динклейдж исполнит главную роль в перезапуске «Токсичного мстителя» — франшизе про страшного уборщика, изуродованного токсичными отходами, но приобретшего суперсилу. Оригинальные фильмы в жанре черной комедии категории B выходили в США ограниченным тиражом в 1980-х и со временем приобрели статус культовой классики.
Снимать картину будет студия Legendary, за режиссерским креслом — Мейкон Блэр. За его плечами фильм для Netflix «В этом мире я больше не чувствую себя как дома». Он же напишет сценарий для ремейка.
Пока никаких новостей о кастинге и начале съемок нет.
55" 3840x2160 (4K UHD), матрица VA, частота матрицы 100 Гц, индекс динамичных сцен 3400, Smart TV (Samsung Tizen), HDR, Wi-Fi
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Питер Динклейдж исполнит главную роль в перезапуске «Токсичного мстителя» — франшизе про страшного уборщика, изуродованного токсичными отходами, но...
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