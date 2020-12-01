Растерянный пенсионер с фото, где его ведут трое силовиков: «Вышел за солью — задержали»

Источник материала: Салiдарнасць

TUT.BY узнал, что было дальше с этим мужчиной в кепке, с пакетом и сигаретой.





Фото «Кулуары KYKY»

Перекресток улиц Янки Лучины и Игуменского тракта в Лошице известен местным не только сразу несколькими гипермаркетами, в последние месяцы здесь порой выстраиваются цепи солидарности.

29 ноября, во время «Марша соседей», сюда приехали силовики, которые проводили брутальные задержания. На фотографии среди задержанных попал и растерянный пенсионер в кепке, с пакетом в руках и с сигаретой.

— Да, это я на том снимке, — говорит Николай Григорьевич. — Сын показал.

Несмотря на задержание, которое попало на фото, с ним все хорошо.

— Особо страшного ничего не случилось, но испугался, — улыбается.

Николаю Григорьевичу — 68 лет, пенсионер. Говорит, что за жизнь много где работал, в том числе около 25 лет «отдал жилищно-коммунальному хозяйству». Среди прочего, был начальником домоуправления в Серебрянке.

В воскресенье, 29 ноября, в первой половине дня местный житель пошел в магазин «Хит» на перекрестке Янки Лучины и Игуменского тракта.

— Жена говорит: «Соли купи», нам поросятину посолить надо было. В магазине встретил соседа. Я первый через кассу прошел, он второй. Вышел, думаю, дождусь соседа. Смотрю, стоят человек 150 наших ходоков, — говорит пенсионер, имея в виду цепочку солидарности. — Буквально через несколько минут слышу сирену — эти уже приехали, их было очень много (речь о силовиках. — Прим).

Машины, в которые уводили задержанных, пенсионер называет так — «автозэки».

— Издалека видно, что хватали всех подряд. А люди стали убегать. Сосед вышел: «Елки палки, что творится!». И бегут-бегут за этими детьми, а мужик говорит: «Что вы за ними гоняетесь?». Остановились — раз, за руки и его и меня. И через перекресток поперли нас к машине. Сначала одна пара, потом другая вела — тяжеловато, я ж еле ноги переставляю. Конечно, я испугался. Я и гипертоник, у меня и сахарный диабет — на таблетках сижу.

«Оливка» в бирюзовых кроссовках отметился дважды

Николай Григорьевич говорит, что пытался уточнить, за что его задерживают. Но побоялся, что ударят — намекали, могут.

— Это была большая машина, там уже человек шесть или семь сидели. Они: «Заходи!». А я и по ровной дорожке-то шатаюсь. Говорю: «Не могу, подсадите. Сам не могу зайти, упаду».

Николай Григорьевич говорит, что к нему обратился человек в такой же форме, которого он посчитал врачом, потому что тот стал спрашивать: «Чем вам помочь?». Я спросил, есть ли таблетки от давления. Он говорит: «Может, скорую вызвать?». Я говорю: «Не надо скорую, они меня сразу в больницу отвезут — знаю по опыту. Дайте таблетки».

Николай Григорьевич говорит, что в автозак его после этого разговора все-таки заводить не стали, а решили отвести к «Гиппо» на скамейку. В этот момент случилось еще одно удачное совпадение — мимо проезжала невестка Николая Григорьевича.

— Она говорит: «Давайте его сюда, это мой свекор!». Они (силовики. — Прим.) спрашивают у меня, как зовут невестку, а я с испугу и забыл, — смеется пенсионер. — Забрала невестка меня у них и повезла домой.

Пожилой минчанин говорит: издалека видел, уезжая, что соседа тоже отпустили.

— Он им что-то показывал, кажется, удостоверение.

О том, что происходит в Минске в последние месяцы, Николай Григорьевич знает — от сына и из новостей в интернете, с протестующими солидарен. Добавляет, что задумывался о ситуации в стране и много лет назад, еще во время истории с пропавшим журналистом Дмитрием Завадским.

— Кто прикормленный — живут радуются, а мы — как эти самые, ну вы поняли, — подытоживает пенсионер.