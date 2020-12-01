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Морозы до -10°С ожидаются в Беларуси на этой неделе

01.12.2020 14:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Морозы до -10°С ожидаются в Беларуси на этой неделе
Фото Егора Павлющика
Морозы до 10 градусов ожидаются в Беларуси на этой неделе, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Последний день ноября существенно не повлияет на месячные показатели. В истории ноябрь 2020 года окажется в ряду теплых месяцев с превышением температурного режима на 2-4 градуса. Осадков выпало немного меньше климатической нормы, - рассказали в Белгидромете. - По последним данным, на большей части территории Беларуси установился снежный покров высотой 1-8 см, в отдельных районах Гродненской и Витебской областей - высотой 11-16 см, местами по стране отмечается налипание мокрого снега».


Во вторник, 1 декабря, атмосферное давление будет расти, поэтому плотных облаков и осадков станет меньше. Ночью местами пройдет небольшой снег, днем существенных осадков не ожидается. Местами прогнозируются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется южный слабый. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, днем будет от минус 3 до плюс 2 градусов.

В среду, 2 декабря, большая часть территории Беларуси останется в области повышенного атмосферного давления, лишь восток страны окажется под влиянием малоактивного фронта, смещающегося с Украины. Будет облачно с прояснениями. Ночью по юго-востоку, днем местами по востоку пройдет небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется восточный с усилением от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза, при прояснениях - до минус 10. Днем - от нуля до минус 5 градусов.

В четверг, 3 декабря, влияние малоактивного фронта распространится на большую часть территории Беларуси. Во многих районах пройдет небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, при прояснениях - до минус 10. Днем будет от минус 5 до плюс 1 градуса.


В пятницу, 4 декабря, будет облачно с прояснениями. В отдельных районах страны пройдут небольшие кратковременные осадки (снег, мокрый снег, утром и днем преимущественно по западу с дождем). Местами ожидаются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог - гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный умеренный, по западу порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 6 до плюс 1 градуса, днем - от минус 2 по северо-востоку до плюс 5 градусов по юго-западу страны.

В предстоящие выходные с южных широт начнут поступать более теплые воздушные массы. Во многих регионах Беларуси установится оттепель.
 
 
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Во вторник, 1 декабря, атмосферное давление будет расти.
 
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