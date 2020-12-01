Лукашенко и «перехват» разговоров европейских политиков: что это было?

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«Когда Лукашенко не врет? Когда у него закрыт рот»







Фото: ucpb.org

«Если перефразировать один анекдот: когда Лукашенко не врет? Ответ: когда у него закрыт рот. Стоит верить не словам, тем более из таких уст, а фактам. Лукашенко должен был хотя бы как в случае с разговором «Майка» и «Ника» обнародовать аудиозапись, а не просто зачитать с бумажки. Но если такие встречи и разговоры действительно были, то я аплодирую стоя. Если власть незаконна, нелегитимна, узурпирована, то не грех и договориться о том, чтобы совместными усилиями ее сменить», – сказал Марголин.

«Не исключаю, что точно также будут шутить и теперь. Лукашенко в некоторых ситуациях очень легковерен. Допускаю, что он реально верит, что предоставленная ему информация – стопроцентная истина. Есть психологическая особенность: если человек чего-то ожидает или боится, то склонен поверить любой преподносимой ему информации, указывающей на приближение этого явления. Поэтому, когда теперь заходит речь о том, что Лукашенко пытаются свергнуть западные страны, то он этому верит на 100% – даже без весомых доказательств», – считает Марголин.

«Считаю, что Лукашенко мешает боб с горохом. Запад, конечно, заинтересован в смене власти в Беларуси, потому что ему как любому соседу хочется иметь такого же предсказуемого, договороспособного соседа. Но Запад не претендует на то, чтобы Беларусь выстроила с восточной стороны кирпичную стену, как это видится руководству Беларуси и России», – отметил Марголин.

«Не стоит торопиться считать озвученную информацию фейковой»







Фото: svaboda.org

«Беларусь располагает чрезвычайно мощными средствами радиоэлектронного перехвата, способными действовать на расстоянии сотен километров. И мощной криптографической службой, которая занимается шифровкой и расшифровкой информации. Она признана одной из лучших в мире, ряд иностранных посольств заказывал у белорусских предприятий средства защиты от прослушки», – сказал Алесин.

«Мы являемся официальными союзниками и западным оборонительным рубежом для России. Поэтому в ее интересах обеспечивать союзника на важном стратегическом направлении оперативной важной информацией о замыслах потенциального противника», – отметил Алесин, подразумевая, что информация о разговорах европейских политиков могла быть передана в Минск россиянами.

«Неспециалисты тогда посмеялись, а специалисты про себя ухмыльнулись, потому что эта тема секретная и ее нельзя поддерживать. В этом смысле президент поступил опрометчиво, рассказав о возможности перехвата: теперь соответствующие службы потенциального противника будут защищать и кодировать информацию другими алгоритмами и средствами», – полагает Алесин.

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