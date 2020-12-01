ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко и «перехват» разговоров европейских политиков: что это было?

01.12.2020 14:31 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Лукашенко и «перехват» разговоров европейских политиков: что это было?
Иллюстрация: dw.com
Посещая в пятницу 6-ю городскую клиническую больницу Минска, Александр Лукашенко заявил, что у КГБ якобы имеются оригиналы записанных разговоров с участием премьер-министра Польши, Павла Латушко и главы МИД Чехии, а также министров иностранных дел Украины и Германии.

Руководитель страны процитировал некоторые их высказывания. В трактовке Александра Лукашенко зарубежные политики предпринимают попытки сменить власть в Беларуси и добиться его отставки.

UDF.BY поинтересовался у экспертов: доверяют ли они информации руководителя страны?

«Когда Лукашенко не врет? Когда у него закрыт рот»


Член политсовета ОГП Лев Марголин в комментарии UDF.BY отметил, что сомневается в достоверности озвученных данных.


Лукашенко и «перехват» разговоров европейских политиков: что это было?

Фото: ucpb.org

«Если перефразировать один анекдот: когда Лукашенко не врет? Ответ: когда у него закрыт рот. Стоит верить не словам, тем более из таких уст, а фактам. Лукашенко должен был хотя бы как в случае с разговором «Майка» и «Ника» обнародовать аудиозапись, а не просто зачитать с бумажки. Но если такие встречи и разговоры действительно были, то я аплодирую стоя. Если власть незаконна, нелегитимна, узурпирована, то не грех и договориться о том, чтобы совместными усилиями ее сменить», – сказал Марголин.


В сентябре разговор «Майка» и «Ника», который якобы перехватила радиоэлектронная разведка, стал объектом для шуток не только в Беларуси, но и на центральных российских телеканалах. Какой будет реакция сейчас?

«Не исключаю, что точно также будут шутить и теперь. Лукашенко в некоторых ситуациях очень легковерен. Допускаю, что он реально верит, что предоставленная ему информация – стопроцентная истина. Есть психологическая особенность: если человек чего-то ожидает или боится, то склонен поверить любой преподносимой ему информации, указывающей на приближение этого явления. Поэтому, когда теперь заходит речь о том, что Лукашенко пытаются свергнуть западные страны, то он этому верит на 100% – даже без весомых доказательств», – считает Марголин.


Если абстрагироваться от ситуации с якобы перехваченными разговорами европейских политиков, то насколько близка к истине версия Лукашенко о том, что Запад заинтересован в кризисе в Беларуси, который бы подорвал позиции России?

«Считаю, что Лукашенко мешает боб с горохом. Запад, конечно, заинтересован в смене власти в Беларуси, потому что ему как любому соседу хочется иметь такого же предсказуемого, договороспособного соседа. Но Запад не претендует на то, чтобы Беларусь выстроила с восточной стороны кирпичную стену, как это видится руководству Беларуси и России», – отметил Марголин.


«Не стоит торопиться считать озвученную информацию фейковой»


Военный эксперт Александр Алесин в комментарии UDF.BY отметил, что «не стоит торопиться считать озвученную информацию фейковой».


Лукашенко и «перехват» разговоров европейских политиков: что это было?

Фото: svaboda.org

«Беларусь располагает чрезвычайно мощными средствами радиоэлектронного перехвата, способными действовать на расстоянии сотен километров. И мощной криптографической службой, которая занимается шифровкой и расшифровкой информации. Она признана одной из лучших в мире, ряд иностранных посольств заказывал у белорусских предприятий средства защиты от прослушки», – сказал Алесин.



В конце октября с визитом в Минск прилетал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Тогда Лукашенко поблагодарил его за информацию, которую СВР регулярно доводит до белорусских спецслужб.

«Мы являемся официальными союзниками и западным оборонительным рубежом для России. Поэтому в ее интересах обеспечивать союзника на важном стратегическом направлении оперативной важной информацией о замыслах потенциального противника», – отметил Алесин, подразумевая, что информация о разговорах европейских политиков могла быть передана в Минск россиянами.


Эксперт также считает, что разговор «Майка» и «Ника» мог быть подлинным.

«Неспециалисты тогда посмеялись, а специалисты про себя ухмыльнулись, потому что эта тема секретная и ее нельзя поддерживать. В этом смысле президент поступил опрометчиво, рассказав о возможности перехвата: теперь соответствующие службы потенциального противника будут защищать и кодировать информацию другими алгоритмами и средствами», – полагает Алесин.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Руководитель Беларуси в некоторых ситуациях очень легковерен».
 
Новости дня
Новости разные
 
На среду объявлен желтый уровень опасности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика