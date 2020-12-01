Источник материала: Хартия'97

Белорусу за питание в ИВС прислали счет, как в ресторане 1.12.2020, 14:38

иллюстрационное фото

Родственники возмущены арифметикой Столинского РОВД.

Жителю Бреста Тихону Клюкачу пришло письмо из Столинского РОВД за подписью заместителя начальника С.Тропца с требованием погасить задолженность за питание в изоляторе временного содержания – 135 рублей, из расчета 13 руб. 50 копеек в сутки, сообщает media-polesye.by .

18-летний парень был привлечен по ст. 23.34 КоАП РБ «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» и назначенные ему 10 суток административного ареста отбывал в ИВС Столинского РОВД.

Когда родственники привезли ему передачу, в ИВС принять ее отказались. Потребовали сначала оплатить расходы на питание. И назвали сумму: 337 рублей 50 копеек. Она была оплачена двумя платежами: 50 рублей и 287 рублей 50 копеек. Копии квитанций имеются.









А после освобождения Тихону предъявили еще один счет, уже на 135 рублей.

Таким образом, если все три суммы сложить, то кормежка в ИВС Столинского РОВД брестчанину Тихону Клюкачу обойдется в 472 рубля 50 копеек. Получается, что в сутки еды он съедал на 47 рублей 25 копеек.

Родственники возмущены такой арифметикой и поделились этой информацией с правозащитниками. Те в свою очередь советуют им обратиться с заявлением в прокуратуру с просьбой разъяснить почему в ИВС Столинского РОВД такое дорогое меню?

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