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Тихановская запускает Единую книгу регистрации преступлений: «Безнаказанность не будет длиться вечно»
01.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политик отмечает, что силовики получат смягчение наказания за явку с повинной.
Светлана Тихановская объявила, что 1 декабря наступает второй этап
– Безнаказанность не будет длиться вечно, – обращается Светлана Тихановская. – Никто не лишит голоса сотни тысяч человек, желающих справедливости. Нет такой силы, которая может заставить людей просто забыть все, что произошло. Мы не просто не забудем, в Единой Книге Регистрации Преступлений мы зафиксируем нарушения закона настолько детально, насколько это возможно, а юристы проверят собранные материалы и подготовят к возбуждению уголовных дел:
Как отмечает политик, имена людей, на которых собраны реальные доказательства, ее команда будет рекомендовать для включения в санкционные списки.
– На прошлой неделе мы уже подали первое уголовное дело в суд международной юрисдикции в Литве, – продолжила Светлана Тихановская. –
Сообщается, что пополнить базу доказательств может каждый белорус.
– Но сегодня я хочу обратиться к сотрудникам силовых структур, – сказала политик. – Единая Книга – это последний шанс для тех, кто либо был свидетелем преступлений коллег, либо их вынужденным соучастником. Любой, кто относит себя к этим людям, может конфиденциально написать чистосердечное признание либо дать показания о преступлениях, которые происходили на его глазах.
63 статья уголовного кодекса РБ предусматривает смягчение наказания за содействие в раскрытии преступления. И вы можете получить это право – но только если ваш коллега не заявит о вас раньше, чем вы о нём.
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Тихановская запускает Единую книгу регистрации преступлений: «Безнаказанность не будет длиться вечно»
Политик отмечает, что силовики получат смягчение наказания за явку с повинной.
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