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Тихановская запускает Единую книгу регистрации преступлений: «Безнаказанность не будет длиться вечно»

01.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политик отмечает, что силовики получат смягчение наказания за явку с повинной.

Тихановская запускает Единую книгу регистрации преступлений: «Безнаказанность не будет длиться вечно»

Светлана Тихановская объявила, что 1 декабря наступает второй этап народного трибунала, и она инициирует запуск Единой книги регистрации преступлений, созданной Народным антикризисным управлением и командой бывших сотрудников силовых структур ByPol.

– Безнаказанность не будет длиться вечно, – обращается Светлана Тихановская. – Никто не лишит голоса сотни тысяч человек, желающих справедливости. Нет такой силы, которая может заставить людей просто забыть все, что произошло. Мы не просто не забудем, в Единой Книге Регистрации Преступлений мы зафиксируем нарушения закона настолько детально, насколько это возможно, а юристы проверят собранные материалы и подготовят к возбуждению уголовных дел: как на международном уровне, так и для судов новой Беларуси.

Как отмечает политик, имена людей, на которых собраны реальные доказательства, ее команда будет рекомендовать для включения в санкционные списки.

– На прошлой неделе мы уже подали первое уголовное дело в суд международной юрисдикции в Литве, – продолжила Светлана Тихановская. – Это дело Максима Хорошина, который подвергся пыткам и был вынужден уехать из Беларуси. И Единая Книга Регистрации Преступлений поможет нам собирать доказательства для заведения новых подобных дел.

Сообщается, что пополнить базу доказательств может каждый белорус.

– Но сегодня я хочу обратиться к сотрудникам силовых структур, – сказала политик. – Единая Книга – это последний шанс для тех, кто либо был свидетелем преступлений коллег, либо их вынужденным соучастником. Любой, кто относит себя к этим людям, может конфиденциально написать чистосердечное признание либо дать показания о преступлениях, которые происходили на его глазах.

63 статья уголовного кодекса РБ предусматривает смягчение наказания за содействие в раскрытии преступления. И вы можете получить это право – но только если ваш коллега не заявит о вас раньше, чем вы о нём.

 
 
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Политик отмечает, что силовики получат смягчение наказания за явку с повинной.
 
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