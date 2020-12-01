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Разыскивается «бульбавоз». У гомельчанина прямо от дома угнали дорогой сердцу пикап

01.12.2020 14:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гомельчанин Вадим Бродников ищет свой «бульбавоз». Его украли в ночь на 30 ноября.


Свой Nissan Navara Вадим пригнал из Германии еще в 2003 году. Позже дал название «бульбавоз». Несмотря на это, возил мужчина на ней не только картошку, но любой другой груз. Сейчас, например, мужчина строит дом и пикап, говорит, ему просто необходим. А тут такое!

Ночью 30 ноября Вадим оставил, как обычно, пикап возле дома, утром проснулся, а машины нет.

— У нас здесь тихий район, частный сектор. Я никогда пикап не закрывал, он старенький, кому он нужен? Да что там пикап? И Mercedes Vito часто открытый стоял, и прицеп-лафет, — перечисляет мужчина.

Вадим уверен: несмотря на то, что внутри авто был ключ, ее не заводили. Иначе бы он услышал.

— Это дизель, пока не прогреешь — не поедет, а греть надо минут 10, думаю, не хотели шуметь и утянули волоком.

Мужчина ищет свой автомобиль и просит всех, кто что-либо знает об инциденте, сообщить ему по телефону, размещенному на кузове авто.

 
 
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Гомельчанин Вадим Бродников ищет свой «бульбавоз». Его украли в ночь на 30 ноября.
 
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