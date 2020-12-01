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За чертой. Сколько человек в Беларуси оказались за гранью бедности

01.12.2020 14:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За чертой бедности в Беларуси находится 3,4% населения. Это следует из данных Белстата по выборочному обследованию домохозяйств по уровню жизни в третьем квартале 2020 года. В первом квартале доля малообеспеченных также составляла 3,4%, во втором квартале — 3,6%.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

К малообеспеченным относятся те, чьи среднедушевые располагаемые ресурсы не дотягивают до бюджета прожиточного минимума (на данный момент — 258,11 рубля). Среднедушевой ресурс (доход) — общий объем доходов, разделенный на численность населения. При расчете доходов на душу населения учитываются все граждане, в том числе безработные, пенсионеры, несовершеннолетние. Среднедушевые доходы нужно отличать от средних зарплат.

По последним данным Белстата на 1 апреля, численность населения в стране составляла 9 миллионов 397,8 тысячи человек. Это означает, что за чертой бедности в третьем квартале находилось примерно 319,5 тысячи человек.

Больше всего доля живущих за чертой бедности — среди семей с детьми до 18 лет. Там малообеспеченных 7%. Среди домохозяйств без детей доля живущих за чертой бедности составила 1,5%, среди домохозяйств из одного человека — 1,1%.

Среди регионов больше всего малообеспеченных в Гомельской области — 4,8% населения, а меньше всего — в Минске, 0,9%.

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Теги: Минск
 
 
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Больше всего рисков оказаться среди малообеспеченных - у семей с детьми.
 
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