За чертой. Сколько человек в Беларуси оказались за гранью бедности

Источник материала: Tut.by

За чертой бедности в Беларуси находится 3,4% населения. Это следует из данных Белстата по выборочному обследованию домохозяйств по уровню жизни в третьем квартале 2020 года. В первом квартале доля малообеспеченных также составляла 3,4%, во втором квартале — 3,6%.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

К малообеспеченным относятся те, чьи среднедушевые располагаемые ресурсы не дотягивают до бюджета прожиточного минимума (на данный момент — 258,11 рубля). Среднедушевой ресурс (доход) — общий объем доходов, разделенный на численность населения. При расчете доходов на душу населения учитываются все граждане, в том числе безработные, пенсионеры, несовершеннолетние. Среднедушевые доходы нужно отличать от средних зарплат.

По последним данным Белстата на 1 апреля, численность населения в стране составляла 9 миллионов 397,8 тысячи человек. Это означает, что за чертой бедности в третьем квартале находилось примерно 319,5 тысячи человек.

Больше всего доля живущих за чертой бедности — среди семей с детьми до 18 лет. Там малообеспеченных 7%. Среди домохозяйств без детей доля живущих за чертой бедности составила 1,5%, среди домохозяйств из одного человека — 1,1%.

Среди регионов больше всего малообеспеченных в Гомельской области — 4,8% населения, а меньше всего — в Минске, 0,9%.