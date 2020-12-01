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За чертой. Сколько человек в Беларуси оказались за гранью бедности
Источник материала: Tut.by
За чертой бедности в Беларуси находится 3,4% населения. Это следует из
По последним данным Белстата на 1 апреля, численность населения в стране составляла 9 миллионов 397,8 тысячи человек. Это означает, что за чертой бедности в третьем квартале находилось примерно 319,5 тысячи человек.
Больше всего доля живущих за чертой бедности — среди семей с детьми до 18 лет. Там малообеспеченных 7%. Среди домохозяйств без детей доля живущих за чертой бедности составила 1,5%, среди домохозяйств из одного человека — 1,1%.
Среди регионов больше всего малообеспеченных в Гомельской области — 4,8% населения, а меньше всего — в Минске, 0,9%.
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Больше всего рисков оказаться среди малообеспеченных - у семей с детьми.
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