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Сербский форвард покинул БАТЭ

01.12.2020 14:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Контракт БАТЭ с Бояном Дубайичем прекращен по соглашению сторон, сообщает официальный сайт команды.


Фото: БАТЭ

Этот сербский форвард пополнил ряды «желто-синих» в декабре 2018 года, но не смог закрепиться в основе. В итоге за два сезона сыграл за главную команду 41 поединок, забил 8 мячей и сделал 7 результативных передач (чемпионат — 29/7+3, Кубок — 4/1+3, Суперкубок — 1/0+1, Лига чемпионов — 2/0+0, Лига Европы — 5/0+0).

В БАТЭ Дубайич дважды стал серебряным призером чемпионата Беларуси (2019, 2020), а также обладателем национального Кубка-2019/20.

 
 
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Он сыграл 41 матч за команду.
 
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