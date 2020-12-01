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В Байнете запустили генератор жалоб онлайн

01.12.2020 14:53 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Байнете появился сайт Skarga.help, на котором можно быстро и с учетом всех юридических тонкостей создать жалобу на действия государственных органов.

Сейчас генератор жалоб позволяет быстро создать жалобу на нарушения прав со стороны государственных органов: от содержания в РУВД/ИВС, до отключения интернета или закрытия станций метро, пишет telegraf.by.

Жалоба создается в три этапа:

1. Желающий сообщить о нарушении его прав выбирает из списка вид жалобы.

2. Заполняет нужные поля.

3. Скачивает правильно оформленный документ, подписывает и отправляет в госорганы.

Все законодательные нюансы уже учтены. Пользователь выбирает нарушения из списка, алгоритм дает ссылки на соответствующие статьи законодательства, которые были нарушены. На выходе получается готовый документ.

Создатели сайта, однако, предупреждают, что сервис подходит для генерации типовых жалоб. В случае, если вам нужно создать сложную жалобу, то без помощи юриста, скорее всего не обойтись. Они пообещали создать в скором времени на сайте сервис юридической помощи.

Проект стал одним из победителей на онлайн-Хакатоне КС и хаба «Перамен», сообщили в пресс-службе Координационного совета.

Важно. В соответствии со статьей 11 закона “Об обращениях граждан и юридических лиц” жалобы могут быть поданы заявителями в течение трех лет со дня, когда они узнали или должны были узнать о нарушении их прав, свобод и (или) законных интересов.

Вот, что пишет первый пользователь Skarga.help: «Мы считаем официальное обращение/жалобу одним из способов выражения нашего несогласия. Поэтому планировали с сокамерниками сделать коллективную жалобу по итогам нашего пребывания в ИВС Жодино. Очень своевременно появилась Skarga.help, которая сделала за нас не-юристов все необходимые формальности».

 
 
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В Байнете появился сайт Skarga.help, на котором можно быстро и с учетом всех юридических тонкостей создать жалобу на действия государственных органов.
 
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