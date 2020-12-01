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Совладелец Уралхима купил своему сыну место в F1
Источник материала: АФН
Совладелец Уралхима и Уралкалия Дмитрий Мазепин смог купить своему сыну место в одной из команд Formula-1.
Со следующего сезона 21-летний Никита Мазепин будет гоняться за команду Haas. Команда подтвердила подписание многолетнего контракта.
В настоящее время Мазепин выступает в чемпионате «Формула-2» за британскую команду Hitech Grand Prix. В общем зачете он находится на третьем месте со 162 очками.
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Совладелец Уралхима и Уралкалия Дмитрий Мазепин смог купить своему сыну место в одной из команд Formula-1.
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