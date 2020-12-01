Пойман самый разыскиваемый маньяк России

















По его информации, речь идет о 38-летнем Радике Тагирове. Мужчину задержали около полуночи в квартире гражданской жены. Тагиров ранее судим за кражу и грабеж, а также незаконную перевозку оружия.





По версии следствия, на счету убийцы — от 25 до 32 жертв. Переезжая из города в город, Поволжский маньяк расправлялся с пожилыми женщинами, проникая в их квартиры под видом соцработника или коммунальщика. В квартире преступник всегда орудовал в перчатках, а после убийства рассыпал по полу чистящее средство, чтобы сбить со следа полицейских собак.





Большинство преступлений маньяк совершил в 2011-2012 годах в Поволжье и на Урале.