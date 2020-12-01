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Бежал во всю мощь: бобруйчанин чудом спасся от кувыркающегося авто

01.12.2020 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вчера 29 ноября камера наружного наблюдения у сервиса по обслуживанию автомобилей по улице Батова в Бобруйске зафиксировала момент ДТП.

Автомобиль двигался по обледеневшей дороге, попал в занос и, возможно, столкнулся с бордюром. После чего автомобиль несколько раз перевернулся. 


Рядом по тротуару бежал мужчина. В момент, когда он пересекал проезжую часть, за его спиной, буквально в метре от мужчины, приземлился автомобиль.


К счастью, никто не пострадал.
 
 
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Вчера 29 ноября камера наружного наблюдения у сервиса по обслуживанию автомобилей по улице Батова в Бобруйске зафиксировала момент ДТП.
 
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