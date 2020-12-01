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Девальвация продолжается: рубль снова подешевел ко всем валютам
Источник материала: Партизан
Белорусский рубль девальвировался сразу ко всем основным валютам на торгах 1 декабря. Стоимость валютной корзины выросла на 0,07% до максимума за 76 дней.
За последние 12 торговых сессий белорусский рубль дешевел к корзине валют 11 раз.
Курс доллара вырос на 0,0032 BYN до 2,5905 BYN/USD. Доллар дорожает уже шестые торги подряд. За это время его курс поднялся на 0,0391 BYN.
Курс евро поднялся всего на 0,0013 BYN до 3,1000 BYN/EUR. Это максимальное значение за 83 дня. Всего недели не хватило до максимума за три месяца. Евро за последние шесть торгов укрепился к белорусскому рублю на 0,0716 BYN.
Курс российского рубля подрос лишь на 0,0004 BYN до 3,3986 BYN/100 RUB. Российский рубль находится вблизи максимума за 2,5 месяца.
Итоги ноября 2020
За последний осенний месяц белорусский рубль смог существенно подорожать к доллару, но девальвировался к евро и российскому рублю:
курс доллара −0,0479 BYN (−1,82%);
курс евро +0,0209 BYN (+0,68%);
курс российского рубля +0,0766 BYN (+2,30%);
валютная корзина +0,62%.
Центробанк России
Российский рубль незначительно подешевел к евро и доллару на торгах МосБиржи.
ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на завтра на 12 копеек до 76,3203 RUB/USD.
Официальный курс евро на завтра вырос на 11 копеек до 91,3096 RUB/EUR.
Итоги ноября 2020 на валютном рынке РФ
Российский рубль существенно подорожал к евро и ещё больше к доллару по итогам месяца:
курс доллара -3,1324 RUB (-3,95%);
курс евро -1,4247 RUB (-1,54%). Напомним, что 2 ноября ЦБ повысил курс евро до исторического максимума.
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Белорусский рубль девальвировался сразу ко всем основным валютам на торгах 1 декабря. Стоимость валютной корзины выросла на 0,07% до максимума за 76 дней.
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