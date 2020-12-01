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Российский экономист: «Вариант развития событий прост и понятен – прекращение Россией любой поддержки режима Лукашенко»

01.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Член экспертной группы «Европейский диалог» рассуждает о том, как белорусский политический кризис поставил Россию перед дилеммой.

Российский экономист: «Вариант развития событий прост и понятен – прекращение Россией любой поддержки режима Лукашенко»

— Если Александр Лукашенко останется у власти, внешние источники финансирования закроются, и России, чтобы предотвратить развитие ситуации по венесуэльскому сценарию (экономический коллапс, массовое обнищание населения и полный развал госуправления) придется взять на себя содержание 9,5 млн белорусов, — пишет экономист Евгений Гонтмахер на Vtimes. — Сколько это будет стоить? Речь пойдет о десятках миллиардов долларов в год, чтобы поддерживать хотя бы минимальные жизненные стандарты, функционирование социальной и прочей инфраструктуры.

К этому надо прибавить потери — и от западных санкций, и от экономического хаоса — российский бизнес владеет предприятиями и банками в Беларуси.

Но самое главное: если Россия продолжит поддерживать Лукашенко, она потеряет дружественное отношение белорусов к себе. Если сегодня в обществе и среди демократических представителей Беларуси нет антироссийских настроений, то скоро они могут появиться. Первые признаки есть.

Белорусы навсегда запомнят, что Россия была единственной страной, которая действенно способствовала удержанию у власти диктатора, преследующего собственный народ. Видимо, и беднеющие россияне не будут испытывать положительных чувств к Беларуси, отъедающей у них кусок пирога.

Есть и другой вариант развития событий, который соответствует глубинным интересам наших государств. Он прост и понятен: прекращение Россией любой поддержки режима Лукашенко. Последующие за этим события — и прежде всего освобождение всех политзаключенных и проведение свободных выборов — не просто устранят риски белорусской экономической и социальной катастрофы, но и придадут второе дыхание партнерским отношениям между нашими двумя странами, в том числе в Союзном государстве.

Протест в Беларуси объединяет все общество, и есть достаточно партнеров, с которыми следует начинать диалог. Некоторые вынуждены находиться в эмиграции или в тюрьме, многие представляют бизнес, но уже сейчас нужно выстраивать будущее союзных отношений. И тогда, что самое главное, не будет утеряно самое ценное — взаимная симпатия российского и белорусского народов.

 
 
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Член экспертной группы «Европейский диалог» рассуждает о том, как белорусский политический кризис поставил Россию перед дилеммой.
 
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