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Дженнифер Лоуренс сменила имидж ради нового фильма с Ди Каприо

01.12.2020 15:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс шокировала фанатов: из платиновой блондинки она превратилась в огненно-рыжую бестию.

В непростой для кинематографа 2020 год Лоуренс, наконец, вернулась к работе. Звезда трилогии "Голодных игр" согласилась сняться в новой комедии, но для этого ей пришлось пожертвовать своей прической.

Папарацци подловили актрису на съемочной площадке и шокировали публику: в сети появились снимки неузнаваемой Лоуренс.

Ради роли в потенциально рейтинговом фильме Netflix, звезде пришлось спрятать свои светлые волосы под рыжим париком с челкой. Удивил и наряд Лоуренс: безразмерная толстовка с надписью "Мичиган" и растянутые "треники". 

После бурной реакции поклонников в сети, представители звезды решили расставить все "точки над i" и объяснили ее неряшливый образ: в новой комедии актриса играет женщину-астронома, которая бьет тревогу из-за приближающегося астероида.

В долгожданной комедии "Не смотри вверх" также снимутся самые именитые актеры: Леонардо Ди Каприо, Кейт Бланшетт, Мэтью Перри, а также популярная певица Ариана Гранде. Кстати, звезда сериала "Друзья" Мэтью Перри женится на молодой и малоизвестной возлюбленной.

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