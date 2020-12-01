|
Дженнифер Лоуренс сменила имидж ради нового фильма с Ди Каприо
01.12.2020 15:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс шокировала фанатов: из платиновой блондинки она превратилась в огненно-рыжую бестию.
В непростой для кинематографа 2020 год Лоуренс, наконец, вернулась к работе. Звезда трилогии "Голодных игр" согласилась сняться в новой комедии, но для этого ей пришлось пожертвовать своей прической.
Папарацци подловили актрису на съемочной площадке и шокировали публику: в сети появились снимки неузнаваемой Лоуренс.
Ради роли в потенциально рейтинговом фильме Netflix, звезде пришлось спрятать свои светлые волосы под рыжим париком с челкой. Удивил и наряд Лоуренс: безразмерная толстовка с надписью "Мичиган" и растянутые "треники".
После бурной реакции поклонников в сети, представители звезды решили расставить все "точки над i" и объяснили ее неряшливый образ: в новой комедии актриса играет женщину-астронома, которая бьет тревогу из-за приближающегося астероида.
В долгожданной комедии "Не смотри вверх" также снимутся самые именитые актеры: Леонардо Ди Каприо, Кейт Бланшетт, Мэтью Перри, а также популярная певица Ариана Гранде. Кстати, звезда сериала "Друзья" Мэтью Перри женится на молодой и малоизвестной возлюбленной.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пользователи социальных сетей активно обсуждают экстремальное преображение оскароносной блондинки.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)