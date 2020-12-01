Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Крыжановский: Хазанов - второй после Райкина, а третьего я не вижу!

Народный артист России, лауреат Государственной премии Геннадий Хазанов отмечает свое 75-летие. Всенародно любимый артист пришел к широкому зрителю в образе студента кулинарного техникума и с тех пор создал массу тонких, запоминающихся работ, среди которых и поздравления с "чужими" юбилеями, где Хазанов предстает то в образах Сталина, то Наполеона, то Баха.

К незабываемым работам Геннадия Викторовича можно отнести и "Переписку Сахарова с Солженицыным", и "В деревне Гадюкино ― дожди". О роли Хазанова в развитии юмористического жанра на радио Sputnik рассуждает заслуженный артист Беларуси Евгений Крыжановский.

"Думаю, Хазанов второй человек после Райкина. Я даже и третьего назвать не могу, ведь Райкин не комик, не шут, не клоун. То же самое можно сказать о Геннадии Викторовиче. Он ― глубочайший артист, потому в свое время он и обратился к драматическому театру", ― говорит Крыжановский.

Комментарий заслуженного артиста Беларуси Евгения Крыжановского слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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