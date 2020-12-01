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«Юристы считают, что милиционеры явно вышли за пределы предоставленных им прав и полномочий»

01.12.2020 15:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси потребовал от управления Следственного комитета по Минску возбудить уголовные дела по факту применения насилия и оружия силовиками против мирных участников акции «Марш соседей» 29 ноября.

«Юристы считают, что милиционеры явно вышли за пределы предоставленных им прав и полномочий»

Соответствующее заявление в СК направили правозащитные организации, входящие в Международный комитет по расследованию пыток: «Правовая инициатива», Белорусский документационный центр, правозащитная организация Human Constanta, просветительско-социальное общественное объединение «Звено».

Как сообщает сайт «Правовой инициативы», в заявлении собраны шесть фактов применения насилия, спецсредств и оружия в отношении мирных демонстрантов. По информации правозащитников, как минимум один человек был избит до потери сознания.

Такие методы, говорится в заявлении, «не имели какой-либо законной цели» и не применялись для задержания или пресечения правонарушения, так как в тот момент люди не нарушали норм белорусского законодательства, а реализовывали право на мирные собрания, действиям сотрудников органов внутренних не сопротивлялись.

Отмечается также, что закон об органах внутренних дел запрещает применять или использовать оружие при значительном скоплении людей, когда от этого могут пострадать посторонние лица.

«Юристы считают, что сотрудники органов внутренних дел явно вышли за пределы предоставленных им прав и полномочий в связи с тем, что отсутствуют доказательства агрессии в отношении сотрудников органов внутренних дел со стороны демонстрантов», — заявляют правозащитники.

Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси призывает свидетелей и пострадавших от действий силовиков обращаться для документирования и дальнейшего анализа происходящего во время протестов.

По данным правозащитников, на акциях протеста 29 ноября было задержано не менее 416 человек, включая семерых несовершеннолетних. Не менее 14 человек, в том числе одного несовершеннолетнего, забрала скорая помощь, один — доставлен из милиции в РНПЦ травматологии и ортопедии, один — в военный госпиталь. 63 задержанных впоследствии были отпущены (количество освобожденных с протоколами и без пока неизвестно).

Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова подтвердила факт применения силовиками спецсредств. Во время акций «правоохранители были вынуждены применить спецсредства (несколько предупредительных выстрелов в воздух светошумовыми патронами, слезоточивый газ)», написала Чемоданова в телеграм-канале.

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Теги: Минск
 
 
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