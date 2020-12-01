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Очевидцы: неадекватный водитель хотел уехать с ребенком, но не смог выехать с парковки

01.12.2020 15:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Об инциденте, произошедшем сегодня днем в одном из дворов по ул. Громова, сообщили местные жители. По их словам, внедорожник привлек внимание, когда водитель не смог выехать с парковки и задел ставший рядом Alfa-Romeo. Это и стало поводом для вызова ГАИ.

«Мужчина вел себя вызывающе, агрессивно, — рассказала минчанка Дарья. — Поэтому вскоре после приезда инспекторы надели на него наручники и посадили в машину. Предполагаю, чтобы давал показания по поводу аварии. Потом наручники сняли. Однако в следующий момент мужчина вышел из машины ГАИ, начал активно жестикулировать и доказывать, что трезв. Хотя исходя из его речи и поведения можно предположить, что он был не совсем в адекватном состоянии».

«Я успела заметить, как он сделал жест в адрес сотрудников, похожий на попытку замахнуться, — дополнила собеседница. — Они его быстро „скрутили“ и вновь надели наручники. Самое поразительное, что в процессе разбирательства с заднего сиденья его машины вышла девочка лет 7—8 на вид».

 
 
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Об инциденте, произошедшем сегодня днем в одном из дворов по ул. Громова, сообщили местные жители. По их словам, внедорожник привлек внимание, когда водитель не смог...
 
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