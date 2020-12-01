|
Мама убралась в квартире и выбросила $500 000 в виде коллекции дисков PlayStation One
Источник материала: Onliner
Житель Нью-Йорка и работник местного игрового магазина собрал уникальную коллекцию видеоигр для оригинальной PlayStation. Более пятисот коробок были еще запечатаны, что особенно ценится у коллекционеров. Все это парень хранил в родительском доме. А зря.
— Я только что узнал, что моя мама выбросила все мои игры для PS One. Я кого-нибудь прибью, —
Парень оценил свою коллекцию в $500 000 с лишним. Там были игры не только для «плойки», но и редкие игры для Atari, Coleco, Intelli, Famicom, S Famicom, TGfx, PCE, NG AES, MegaDrive, Master System.
Как будто этого было мало. Мама выбросила также два динамика Marshall, 14 педалей и барабанную установку, все скейтборды сына.
1 ТБ, разрешение игр - Full HD (1080p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель Нью-Йорка и работник местного игрового магазина собрал уникальную коллекцию видеоигр для оригинальной PlayStation. Более пятисот коробок были еще запечатаны,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)