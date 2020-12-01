Мама убралась в квартире и выбросила $500 000 в виде коллекции дисков PlayStation One

Источник материала: Onliner

Житель Нью-Йорка и работник местного игрового магазина собрал уникальную коллекцию видеоигр для оригинальной PlayStation. Более пятисот коробок были еще запечатаны, что особенно ценится у коллекционеров. Все это парень хранил в родительском доме. А зря.

— Я только что узнал, что моя мама выбросила все мои игры для PS One. Я кого-нибудь прибью, — написал он в своем Twitter.

Парень оценил свою коллекцию в $500 000 с лишним. Там были игры не только для «плойки», но и редкие игры для Atari, Coleco, Intelli, Famicom, S Famicom, TGfx, PCE, NG AES, MegaDrive, Master System.

Как будто этого было мало. Мама выбросила также два динамика Marshall, 14 педалей и барабанную установку, все скейтборды сына.