Вот как изнутри выглядит новое СИЗО под Минском. Показываем фото карцера, морга и прогулочной

Источник материала: Onliner

Новый изолятор, который станет заменой Володарки, строят уже десять лет. Но финал близок: в течение нескольких месяцев, согласно планам, должны достроить больницу, а в ближайшее время обещают закончить и непосредственно СИЗО. Недавно мы показывали , как выглядит комплекс снаружи, а теперь у нас появились и снимки изнутри. Уже сегодня можно посмотреть на прогулочную, карцер, операционную и морг. Остальное пока в процессе строительства.

Комплекс находится в Колядичах, примерно в получасе езды от Минска. Он стоит посреди промышленной зоны. От предприятий и частного сектора его отделяет мощный трехуровневый забор (рассказывать о деталях защиты на всякий случай не станем).

Самый законченный вид имеют больница и общежитие для будущих сотрудников. Лечебного учреждения для заключенных стране действительно не хватает: раньше их лечили в больнице, на месте которой построили жилой комплекс «Каскад». С тех пор с помощью отбывающим наказание есть сложности.





Вот так выглядит операционная. Сейчас ее стены обшивают каким-то неведомым нам материалом.





А вот санузлы. Очень даже прилично для белорусских реалий.





Внутри работы еще полно.









Вид на инфекционный корпус со стороны двора.





Есть на территории и морг.









Прогулочная зона.





Почти закончены работы в нескольких карцерах, которые находятся в лечебном корпусе. Всего их здесь будет восемь.





На стенах через каждые несколько метров установлены тревожные кнопки.





Довольно брутально смотрится пост охраны больницы.





Самая низкая готовность у здания СИЗО, там пока снимать нечего. Но стройка идет: работают башенные краны, на этажах снуют строители, ездят грузовики. По нашей информации, в будущем здесь должно появиться еще два корпуса, но их пока даже не начинали.





Заказчиком этой стройки выступает Департамент исполнения наказаний МВД. Указ о начале строительства изолятора и общесоматической больницы для заключенных Александр Лукашенко подписал еще в 2010 году. Тогда планировалось, что больницу возведут за три года, а СИЗО — за пять. Потом в указ внесли изменения, а после и еще раз. Таким образом, срок сдачи лечебного корпуса сдвинулся на 2020-й, а изолятора — на 2022-й. Посмотрим, успеют ли на этот раз.