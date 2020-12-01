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Вот как изнутри выглядит новое СИЗО под Минском. Показываем фото карцера, морга и прогулочной

01.12.2020 15:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Новый изолятор, который станет заменой Володарки, строят уже десять лет. Но финал близок: в течение нескольких месяцев, согласно планам, должны достроить больницу, а в ближайшее время обещают закончить и непосредственно СИЗО. Недавно мы показывали, как выглядит комплекс снаружи, а теперь у нас появились и снимки изнутри. Уже сегодня можно посмотреть на прогулочную, карцер, операционную и морг. Остальное пока в процессе строительства.

Комплекс находится в Колядичах, примерно в получасе езды от Минска. Он стоит посреди промышленной зоны. От предприятий и частного сектора его отделяет мощный трехуровневый забор (рассказывать о деталях защиты на всякий случай не станем).

Самый законченный вид имеют больница и общежитие для будущих сотрудников. Лечебного учреждения для заключенных стране действительно не хватает: раньше их лечили в больнице, на месте которой построили жилой комплекс «Каскад». С тех пор с помощью отбывающим наказание есть сложности.

Вот как изнутри выглядит новое СИЗО под Минском. Показываем фото карцера, морга и прогулочной

Вот так выглядит операционная. Сейчас ее стены обшивают каким-то неведомым нам материалом.

Вот как изнутри выглядит новое СИЗО под Минском. Показываем фото карцера, морга и прогулочной

А вот санузлы. Очень даже прилично для белорусских реалий.

Вот как изнутри выглядит новое СИЗО под Минском. Показываем фото карцера, морга и прогулочной

Внутри работы еще полно.

Вот как изнутри выглядит новое СИЗО под Минском. Показываем фото карцера, морга и прогулочной
Вот как изнутри выглядит новое СИЗО под Минском. Показываем фото карцера, морга и прогулочной

Вид на инфекционный корпус со стороны двора.

Вот как изнутри выглядит новое СИЗО под Минском. Показываем фото карцера, морга и прогулочной

Есть на территории и морг.

Вот как изнутри выглядит новое СИЗО под Минском. Показываем фото карцера, морга и прогулочной
Вот как изнутри выглядит новое СИЗО под Минском. Показываем фото карцера, морга и прогулочной

Прогулочная зона.

Вот как изнутри выглядит новое СИЗО под Минском. Показываем фото карцера, морга и прогулочной

Почти закончены работы в нескольких карцерах, которые находятся в лечебном корпусе. Всего их здесь будет восемь.

Вот как изнутри выглядит новое СИЗО под Минском. Показываем фото карцера, морга и прогулочной

На стенах через каждые несколько метров установлены тревожные кнопки.

Вот как изнутри выглядит новое СИЗО под Минском. Показываем фото карцера, морга и прогулочной

Довольно брутально смотрится пост охраны больницы.

Вот как изнутри выглядит новое СИЗО под Минском. Показываем фото карцера, морга и прогулочной

Самая низкая готовность у здания СИЗО, там пока снимать нечего. Но стройка идет: работают башенные краны, на этажах снуют строители, ездят грузовики. По нашей информации, в будущем здесь должно появиться еще два корпуса, но их пока даже не начинали.

Вот как изнутри выглядит новое СИЗО под Минском. Показываем фото карцера, морга и прогулочной

Заказчиком этой стройки выступает Департамент исполнения наказаний МВД. Указ о начале строительства изолятора и общесоматической больницы для заключенных Александр Лукашенко подписал еще в 2010 году. Тогда планировалось, что больницу возведут за три года, а СИЗО — за пять. Потом в указ внесли изменения, а после и еще раз. Таким образом, срок сдачи лечебного корпуса сдвинулся на 2020-й, а изолятора — на 2022-й. Посмотрим, успеют ли на этот раз.

 
Теги: Минск
 
 
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Новый изолятор, который станет заменой Володарки, строят уже десять лет. Но финал близок: в течение нескольких месяцев, согласно планам, должны достроить больницу,...
 
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