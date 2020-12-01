Источник материала: Onliner

Сегодня Белстат опубликовал данные выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни за третий квартал 2020 года. Согласно полученной информации, на одно домашнее хозяйство, или, проще говоря, на одну семью, в Беларуси приходится 1535,5 рубля.

В городах и поселках городского типа сумма чуть выше — 1638,4 рубля, а в сельских населенных пунктах — 1262,3 рубля.

У вас выходит на семью 1535,5 рубля?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Да, такая и есть Немного меньше, 1000—1200 Гораздо меньше, до 1000 Больше, около 2000 В районе 2000—3000 Около 4000 Больше 4000 Голосовать

Что касается расходов, то в расчете на домашнее хозяйство они составили 1462 рубля в месяц. Из них 1057,8 рубля приходится на потребительские расходы (около 72,3%). Белстат объясняет, что потребительские расходы — это «расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг».

В состав потребительских расходов не входят налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).

Среди потребительских расходов траты на питание составляют 37,9%, или 400,9 рубля. На покупку непродовольственных товаров уходит 35,9%, или 379,8 рубля. Оплата услуг отнимает еще 23,5%, или 248,6 рубля.

Сколько ваша семья тратит на питание в месяц?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Как и у Белстата, 400 рублей До 400 рублей 401—600 601—800 801—1000 Больше 1000 Не ем вообще Голосовать