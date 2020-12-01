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Свежая статистика: доходы белорусской семьи в месяц — 1535,5 рубля, на питание уходит 401 рубль

01.12.2020 15:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня Белстат опубликовал данные выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни за третий квартал 2020 года. Согласно полученной информации, на одно домашнее хозяйство, или, проще говоря, на одну семью, в Беларуси приходится 1535,5 рубля.

В городах и поселках городского типа сумма чуть выше — 1638,4 рубля, а в сельских населенных пунктах — 1262,3 рубля.

У вас выходит на семью 1535,5 рубля?

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Что касается расходов, то в расчете на домашнее хозяйство они составили 1462 рубля в месяц. Из них 1057,8 рубля приходится на потребительские расходы (около 72,3%). Белстат объясняет, что потребительские расходы — это «расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг».

В состав потребительских расходов не входят налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).

Среди потребительских расходов траты на питание составляют 37,9%, или 400,9 рубля. На покупку непродовольственных товаров уходит 35,9%, или 379,8 рубля. Оплата услуг отнимает еще 23,5%, или 248,6 рубля.

Сколько ваша семья тратит на питание в месяц?

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Теги: Курсы валют
 
 
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Сегодня Белстат опубликовал данные выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни за третий квартал 2020 года. Согласно полученной информации,...
 
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