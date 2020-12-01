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«Вышел за солью — задержали». Что известно о пенсионере с известного воскресного фото
Источник материала: UDF
Фото: читатель TUT.BY
Перекресток улиц Янки Лучины и Игуменского тракта в Лошице известен местным не только сразу несколькими гипермаркетами, в последние месяцы здесь порой выстраиваются цепи солидарности. 29 ноября, во время «Марша соседей», сюда приехали силовики, которые проводили брутальные задержания. На фотографии среди задержанных попал и растерянный пенсионер в кепке, с пакетом в руках и с сигаретой.
— Да, это я на том снимке, — говорит Николай Григорьевич. — Сын показал.
Несмотря на задержание, которое попало на фото, с ним все хорошо.
— Особо страшного ничего не случилось, но испугался, — улыбается.
Николаю Григорьевичу — 68 лет, пенсионер. Говорит, что за жизнь много где работал, в том числе около 25 лет «отдал жилищно-коммунальному хозяйству». Среди прочего, был начальником домоуправления в Серебрянке.
В воскресенье, 29 ноября, в первой половине дня местный житель пошел в магазин «Хит» на перекрестке Янки Лучины и Игуменского тракта.
— Жена говорит: «Соли купи», нам поросятину посолить надо было. В магазине встретил соседа. Я первый через кассу прошел, он второй. Вышел, думаю, дождусь соседа. Смотрю, стоят человек 150 наших ходоков, — говорит пенсионер, имея в виду цепочку солидарности. — Буквально через несколько минут слышу сирену — эти уже приехали, их было очень много (речь о силовиках. — Прим. TUT.BY).
Николай Григорьевич говорит, что пытался уточнить, за что его задерживают. Но побоялся, что ударят — намекали, могут.
Николай Григорьевич говорит, что в автозак его после этого разговора все-таки заводить не стали, а решили отвести к «Гиппо» на скамейку. В этот момент случилось еще одно удачное совпадение — мимо проезжала невестка Николая Григорьевича.
О том, что происходит в Минске в последние месяцы, Николай Григорьевич знает — от сына и из новостей в интернете, с протестующими солидарен. Добавляет, что задумывался о ситуации в стране и много лет назад, еще во время истории с пропавшим журналистом Дмитрием Завадским.
— Кто прикормленный — живут радуются, а мы — как эти самые, ну вы поняли, — подытоживает пенсионер.
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