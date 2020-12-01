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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В декабре рубль будет только дешеветь. Вы же успели запастись валютой? Падение рубля подстегнула дешевеющая нефть.

Что он и сделал на первых торгах зимы. Кстати, падение рубля подстегнула дешевеющая нефть. Одним словом, классика жанра.Теперь небольшой прогноз. Дело в том, что ослабление доллара по отношению к остальным валютам — рублю только на руку. Но, как все мы помним, доллар то дешевеет, то дорожает. И если американской валюте «взбредет в голову» подорожать в декабре — рублю придется совсем плохо.доллар вырос на 12,04 копейки, до 76,3203 RUBевро подорожал на 10,59 копейки, до 91,3096 RUBЭта ситуация отразилась и на белорусском рубле.курс доллара увеличился на 0,0032 (+0,12%), до 2,5905 белорусского рубляевро вырос на 0,0013 (+0,04%), до 3,1000 белорусского рубляроссийский рубль стал дороже на 0,0004 (+0,01%). В итоге, за российскую валюту дают 3,3986 белорусского рубля, за сотню