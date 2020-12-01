Источник материала: UDF



Ольга Хижинкова. Фото из социальных сетей

«Общалась с несколькими людьми, которые посидели на сутках с бездомными. С бездомными садят, чтобы человеку было невыносимо от запаха и от возможного заражения паразитами. Люди, с которыми я общалась, рассказали, как помогали стирать бездомным вещи и как делились своими, чтобы привести человека в порядок.



Риторика «Представьте, «Мисс Беларусь моет бомжихам головы в тюрьме. Это нормально?» — да, это нормально. И показывает Ольгу как милосердного, как доброго и как сильного человека.



Государство добивается ненависти друг к другу. Чтобы люди ещё сильнее ненавидели и говорили: «Фу! Меня? С бомжом?». Только через понимание и осознание, что каждый сейчас в беде, мы растем и меняем взгляды на многие вещи».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бездонное днище: как режим от беспомощности мстит «Мисс Беларусь-2008» Государство добивается ненависти друг к другу.

Появились подробности содержания «Мисс Беларусь-2008» и экс-пресс-секретаря брестского «Динамо»в ЦИП на Окрестина. Об этом в сториз в инстаграме рассказала девушка Эдуарда Бабарико, назвав источник информации проверенным.Как следует из сообщения, Хижинковой долгое время не выдавали зубную пасту и щетку, ее не выводят в душ и на прогулки. Ольга не получает передач и писем, несколько недель живет в камере с бездомными женщинами. Она моет им головы в раковине, чтобы «стало легче дышать».Бездонное днище: как режим от беспомощности мстит «Мисс Беларусь-2008»ЖурналисткаОльга Хижинкова была задержана 8 ноября, после чего получила 27 суток по двум административным делам. 26 ноября состоялся суд уже по третьему эпизоду участия Ольги в акциях протеста — девушку приговорили еще к 15 суткам ареста. Однако это наказание не суммируется с предыдущими, поэтому выйти на свободу Хижинкова должна 11 декабря.