Бывший тренер минского «Динамо» раскритиковал белорусский футбол

Источник материала: Tut.by

Бывший главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко в эфире программы «На грани фола» на «Беларусь 5» раскритиковал белорусский футбол.



Сергей Гуренко. Фото: pressball.by

— Минское «Динамо» хорошую концовку чемпионата выдало: шесть побед подряд, не проиграли в заключительном туре БАТЭ. Ходят разговоры, что в следующем сезоне у минского «Динамо» будет приличная команда.

— Все зависит от того, кто будет руководить клубом, от кого все это будет исходить. Второй момент: для каких целей подбирается этот состав? Для чего?

— Ну чтобы стать чемпионами, например.

— А дальше что?

— Продолжать побеждать.

— Подождите. Я понимаю, что вы иронизируете. Я не хочу иронизировать. Мне про «Динамо» как бы не хочется говорить. Потому что все что надо я сказал при встрече «наверху».

Я гарантировал, что мы были бы в тройке, как минимум. Вы помните, что после пяти туров «Динамо» Минск обходил «Шахтер» на одно очко, от БАТЭ мы отставали на одно очко и одинаково очков у нас было с брестским «Динамо». И «Торпедо-БелАЗ» вроде выше шло, потому что они неплохо начали чемпионат.

Я уверен, что мы были бы значительно выше, чем сейчас. А то, что вы говорите про шесть победных матчей… Я не буду это комментировать. Можете сделать нарезку голов, как забивало минское «Динамо». Вот и все будет понятно.

— Но если серьезно и без иронии: собрать состав, стать чемпионами. Какие еще могут быть цели?

— Цель, чтобы у нас футбол развивался. Можно на эту тему очень долго разговаривать. Эфира не хватит говорить про то, куда мы катимся.

И это все доказывают игры сборных: национальной, молодежной, выступление в еврокубках. С каждым годом оно хуже и хуже. Поверьте мне, футбол уходит далеко вперед, а мы с каждым годом отстаем, — сказал Гуренко.