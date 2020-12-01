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Apple снова оштрафовали. Теперь за обман пользователей
Источник материала: Tut.by
Итальянское Управление по охране конкуренции и рынка оштрафовало компанию Apple за обман покупателей. Речь идет о рекламе iPhone и недостоверной информации. Это не первый случай, когда Apple вводит в заблуждение пользователей, сообщает
Что не так с рекламой?
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А где компания лжет?
По мнению экспертов, реальные характеристики iPhone не соответствуют заявленным в рекламе: Apple утверждает, что ее смартфоны способны провести в воде до получаса на глубине от 1 до 4 метров. Однако компания умалчивает, в каких условиях это может быть достигнуто. Управление отметило, что такого результата можно добиться с очищенной и полностью неподвижной водой в лабораторных условиях. В реальной жизни вода может уничтожить смартфон быстрее чем за полчаса и на глубине меньше чем 1 метр.
Что делать пользователям?
Другой претензией регулятора стал отказ от гарантийного обслуживания клиентов, чьи смартфоны вышли из строя из-за попадания жидкости. По мнению экспертов, это прямое нарушение прав пользователей, которые предусмотрены законодательством. Поэтому покупатели смартфонов, вышедших из строя, были вынуждены приобретать новые устройства. Apple пока не прокомментировала решение регулятора.
А что у других производителей?
Конкуренты Apple были более предусмотрительными. Например, Sony в 2015 году
Это же не первый скандал компании?
Это не первый случай, когда Apple приходится выплачивать крупные суммы. Компания регулярно платит штрафы в сотни миллионов долларов или евро. В 2017 году разгорелся скандал, когда корпорацию обвинили в намеренном замедлении работы старых моделей, чтобы вынудить пользователей покупать новые iPhone. В итоге в марте этого года Apple заявила, что готова выплатить до 500 миллионов долларов американским владельцам iPhone серий 6 и 7 в качестве компенсации по иску о «замедлении работы» смартфонов. Но суммы окажутся более чем скромными: большинство пользователей получат 25 долларов и лишь некоторые — 3500 долларов. При этом 90 миллионов долларов уйдет на оплату работы адвокатов истцов. Уже в ноябре Apple была вынуждена заплатить дополнительные 113 миллионов долларов для урегулирования спора.
Какой рекордный штраф заплатила Apple?
Европейские регуляторы оказываются даже жестче, чем американские коллеги. В марте 2020 года французское антимонопольное ведомство (ADLC)
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Итальянское Управление по охране конкуренции и рынка оштрафовало компанию Apple за обман покупателей.
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