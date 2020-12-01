Apple снова оштрафовали. Теперь за обман пользователей

Источник материала: Tut.by

Итальянское Управление по охране конкуренции и рынка оштрафовало компанию Apple за обман покупателей. Речь идет о рекламе iPhone и недостоверной информации. Это не первый случай, когда Apple вводит в заблуждение пользователей, сообщает Dev.by .

Что не так с рекламой?

По данным Reuters, в рекламе iPhone компания вводила пользователей в заблуждение, не уточняя, как работает защита от влаги в ее смартфонах. За предоставление недостоверной информации управление наложило штраф в размере 10 миллионов евро (12 миллионов долларов). При этом ведомство назвало действия Apple «агрессивными и вводящими в заблуждение». Также регулятор постановил опубликовать на сайте компании фрагмент своего заключения.

А где компания лжет?

По мнению экспертов, реальные характеристики iPhone не соответствуют заявленным в рекламе: Apple утверждает, что ее смартфоны способны провести в воде до получаса на глубине от 1 до 4 метров. Однако компания умалчивает, в каких условиях это может быть достигнуто. Управление отметило, что такого результата можно добиться с очищенной и полностью неподвижной водой в лабораторных условиях. В реальной жизни вода может уничтожить смартфон быстрее чем за полчаса и на глубине меньше чем 1 метр.

Что делать пользователям?

Другой претензией регулятора стал отказ от гарантийного обслуживания клиентов, чьи смартфоны вышли из строя из-за попадания жидкости. По мнению экспертов, это прямое нарушение прав пользователей, которые предусмотрены законодательством. Поэтому покупатели смартфонов, вышедших из строя, были вынуждены приобретать новые устройства. Apple пока не прокомментировала решение регулятора.

А что у других производителей?

Конкуренты Apple были более предусмотрительными. Например, Sony в 2015 году рекомендовала своим пользователям не экспериментировать с гаджетами и не топить их. Хотя у смартфонов компании есть сертификат соответствия классу IP68, который предполагает максимальный уровень защиты от попадания внутрь корпуса воды и пыли. Также Sony в своей рекламе активно показывает водонепроницаемые свойства смартфонов. Но, в отличие от Apple, компания решила подстраховаться: она указывает, что все показанное в кадре было снято во время контролируемого теста.

Это же не первый скандал компании?

Это не первый случай, когда Apple приходится выплачивать крупные суммы. Компания регулярно платит штрафы в сотни миллионов долларов или евро. В 2017 году разгорелся скандал, когда корпорацию обвинили в намеренном замедлении работы старых моделей, чтобы вынудить пользователей покупать новые iPhone. В итоге в марте этого года Apple заявила, что готова выплатить до 500 миллионов долларов американским владельцам iPhone серий 6 и 7 в качестве компенсации по иску о «замедлении работы» смартфонов. Но суммы окажутся более чем скромными: большинство пользователей получат 25 долларов и лишь некоторые — 3500 долларов. При этом 90 миллионов долларов уйдет на оплату работы адвокатов истцов. Уже в ноябре Apple была вынуждена заплатить дополнительные 113 миллионов долларов для урегулирования спора.

Какой рекордный штраф заплатила Apple?

Европейские регуляторы оказываются даже жестче, чем американские коллеги. В марте 2020 года французское антимонопольное ведомство (ADLC) оштрафовало Apple на рекордную сумму в более чем 1,1 миллиарда евро. Регулятор обвинил компанию в ценовом сговоре с двумя оптовыми продавцами: компаниями Tech Data и Ingram Micro. Партнеры IT-гиганта также понесли наказание, но суммы были несопоставимы: всего 76,1 миллиона евро (Tech Data) и 62,98 миллиона евро (Ingram Micro).