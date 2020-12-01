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В Норильске 5 дней подряд шел снег, и фотографии оттуда показывают, что такое настоящая зима

01.12.2020 15:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Норильске на севере России за ноябрь выпало почти две месячные нормы осадков (194%). Особенно сильными были снегопады последние 5 дней — они буквально засыпали город снегом. Фотографии местных жителей показывают масштаб стихии, пишет twizz.ru.










 
 
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