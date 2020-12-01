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В Норильске 5 дней подряд шел снег, и фотографии оттуда показывают, что такое настоящая зима
Источник материала: Tut.by
В Норильске на севере России за ноябрь выпало почти две месячные нормы осадков (194%). Особенно сильными были снегопады последние 5 дней — они буквально засыпали город снегом. Фотографии местных жителей показывают масштаб стихии,
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За один только ноябрь выпали две месячные нормы (194%) осадков.
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