﻿ В декабре рубль будет только дешеветь. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В декабре рубль будет только дешеветь

01.12.2020 15:43 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

В декабре рубль будет только дешеветь

1
  • 1.12.2020, 15:28
В декабре рубль будет только дешеветь

Белорусы запасаются валютой.

Декабрь — не лучший месяц для рубля. Люди получают различные премии, надбавки или даже тринадцатую зарплату. Но не все эти деньги идут на подарки и покупку новогодней ёлки, часть попадает в обменники и давит на курс. Декабрь 2020-го не обещает ничего нового — доллар будет дорожать, сообщает udf.by.

Что он и сделал на первых торгах зимы. Кстати, падение рубля подстегнула дешевеющая нефть. Одним словом, классика жанра.

Теперь небольшой прогноз. Дело в том, что ослабление доллара по отношению к остальным валютам — рублю только на руку. Но, как все мы помним, доллар то дешевеет, то дорожает. И если американской валюте «взбредет в голову» подорожать в декабре — рублю придется совсем плохо.

1 декабря 2020 года Банк России установил на 2 декабря следующие курсы:

доллар вырос на 12,04 копейки, до 76,3203 RUB

евро подорожал на 10,59 копейки, до 91,3096 RUB

Эта ситуация отразилась и на белорусском рубле.

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 1 декабря выглядят следующим образом:

курс доллара увеличился на 0,0032 (+0,12%), до 2,5905 белорусского рубля

евро вырос на 0,0013 (+0,04%), до 3,1000 белорусского рубля

российский рубль стал дороже на 0,0004 (+0,01%). В итоге, за российскую валюту дают 3,3986 белорусского рубля, за сотню

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы запасаются валютой.
 
Новости дня
Новости разные
 
Васкрасенскі расказаў, як схадзіў у СІЗА КДБ да Эдуарда Бабарыкі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика