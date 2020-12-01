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Ученые: Из соленой воды на Марсе можно получить топливо и кислород

01.12.2020 15:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые: Из соленой воды на Марсе можно получить топливо и кислород

  • 1.12.2020, 15:01
  • 1,108
Ученые: Из соленой воды на Марсе можно получить топливо и кислород
иллюстрационное фото

Красная планета — наиболее вероятный кандидат для будущей колонизации землянами.

И хотя условия на нем довольно непростые, на планете есть вода, атмосфера и до нее доходит значительный процент солнечного тепла. Вот только воду, находящуюся на планете, использовать для питья нельзя — в ней слишком много солей, пишет «Популярная механика».

Из этой воды даже просто так нельзя получить кислород и водород — в процессе электролиза будут расщепляться растворенные в воде соли, а не сами молекулы H2O. Чтобы получить кислород, который колонисты будут использовать для дыхания, и водород, который можно применять в качестве топлива, воду необходимо очистить от солей. Этот процесс требует очень больших энергозатрат.

Теперь исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе нашли способ получать кислород и водород из соленой воды. Новый электролизер состоит из пирохлорного анода из рутената свинца, а также углеродного катода, покрытого слоем платины. Такая конструкция в сочетании с растворением в целевой системе перхлората позволила ученым получить кислород и водород из воды с высоким содержанием солей без необходимости в очистке и нагревании.

Новый марсоход Perseverance, который уже находится на пути к Марсу, везет на своем борту устройство под названием MOXIE. С помощью него ровер попробует получить кислород из углекислого газа в атмосфере Красной планеты. Разработанный американскими учеными электролизер, по их подсчетам, позволяет получать в 25 раз больше кислорода при тех же размерах и массе. Поэтому вполне возможно, что NASA использует инновационную систему для тестирования ее в марсианской среде.

 
 
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Красная планета — наиболее вероятный кандидат для будущей колонизации землянами.
 
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