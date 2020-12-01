Первые елочные базары заработают в Беларуси с 19 декабря

Источник материала: Ежедневник

Старт предпраздничной торговли дадут лесхозы Брестской и Витебской областей с 20 и 21 декабря.

К ним присоединятся Гродненский и столичный регионы, чуть позже Гомельская и Могилевская области, сообщается на tvr.by.

В общей сложности планируется организовать более тысячи торговых точек от лесхозов. В ассортименте традиционно будут представлены ели, сосны, а также новогодние букеты и деревья в кадках.

Более подробную информацию, в том числе ценовой диапазон в ближайшее время опубликуют на сайте Министерства лесного хозяйства.