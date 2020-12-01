НАУ запустило платформу по сбору доказательной базы преступлений против народа Беларуси

Источник материала: Ежедневник

Народное антикризисное управление заявило о начале работы в Беларуси платформы ЕКРП (единой книги регистрации преступлений), целью которой является создание единой и полной базы подозреваемых и доказательств совершенных преступлений.

Как сообщил телеграмм-канал НАУ, проект создан по инициативе Светланы Тихановской при поддержке BYPOL. О том, что платформа действительно сможет собрать необходимые доказательства говорит о том, что проект BYPOL, запущенный бывшими правоохранителями, начал выкидывать в интернет ряд записей с нагрудных камер силовиков, участвующих в разгонах. А ведь доступ к этим записям очень ограничен. Это означает, что внутри силовиков у BYPOL есть свои люди, которые смогут достать необходимые материалы.

«Сегодня национальный лидер Светлана Тихановская объявила о запуске «Единой книги регистрации преступлений». Запуск данного проекта гарантирует, что ни одно преступное действие, совершенное против белорусского народа, не останется безнаказанным. На основе данных ЕКРП будут формироваться санкционные списки и проводиться уголовные преследования в рамках универсальной юрисдикции на основе национальных законодательств различных стран мира. При создании международного механизма уголовного преследования, ЕКРП станет базой для расследования и вынесения судебных решений», - отметил руководитель НАУ Павел Латушко.

ЕКРП даст возможность помочь следствию и тем самым, согласно Уголовному кодексу Беларуси, получить право на смягчение наказания в будущем.

В частности, платформа ЕКРП позволяет представителям силовых ведомств, а также лицам, которые участвовали в фальсификации выборов, оформить конфиденциальную явку с повинной. В обмен на содействие эти люди могут повысить свои шансы на смягчение наказания, согласно статье 63 Уголовного кодекса Беларуси. Однако, это возможно только при условии, что на момент заявления явки с повинной лицо, которое добровольно сообщает о совершенном им преступлении, еще не признано подозреваемым (статья 169 УПК) и его имя не опубликовано на платформе в составе преступления. Первый список материалов будет опубликован с установленными подозреваемыми в ЕКРП 20 декабря 2020 года.

Все материалы ЕКРП обрабатываются и проверяются командой независимых экспертов: следователей, юристов, прокуроров. Доказательства, собранные в рамках платформы ЕКРП, будут переданы в ОБСЕ, Совет Европы и суд универсальной юрисдикции в Литве. Итоговые материалы будут использоваться для возбуждения уголовных дел на международном уровне, а также в работе Следственного комитета, прокуратуры и судов новой Беларуси.

«ЕКРП - не суд, а место сбора, хранения и анализа материалов. Доказательства преступлений принимаются как анонимно, так и с указанием имени. Материалы по заявлениям и сообщениям, опубликованные на сайте, будут содержать имена подозреваемых, в то время как имена заявителей будут скрыты», сообщает НАУ.