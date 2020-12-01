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Еврокомиссия предоставила Узбекистану статус бенефициара GSP+

01.12.2020 15:51 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Европейская комиссия предоставила Узбекистану статус бенефициара Всеобщей системы преференций плюс (GSP+), что позволит республике удвоить число товаров, ввозимых в ЕС беспошлинно.

Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли республики, передает ТАСС.

«Решение принято на основании отчетов мониторинговых групп Еврокомиссии о выполнении Узбекистаном положений 27 международных конвенций в области защиты прав человека, соблюдения трудовых стандартов, защиты окружающей среды и эффективного управления. На основании проведенного анализа Еврокомиссия пришла к выводу о соответствии республики критериям для участия в GSP+ и предложила включить ее в список бенефициаров данной системы», - говорится в сообщении со ссылкой на документ, который подписала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

После того как Евросоюз и Европарламент рассмотрят и утвердят данное решение, узбекские производители и экспортеры получат односторонние тарифные преференции при экспорте своих товаров на европейский рынок. В частности, 6,2 тыс. видов товаров, произведенных в Узбекистане, можно будет экспортировать в ЕС без уплаты таможенных пошлин.

Генеральная система преференций (GSP+) представляет собой систему льготных таможенных тарифов на товары, экспортируемые развивающимися странами в развитые страны. GSP+ охватывает почти все промышленные и часть сельскохозяйственных товаров. В соответствии с требованиями европейской стороны, для получения преференций заинтересованная страна должна подписать и ратифицировать 27 международных конвенций и соблюдать их условия.

 
 
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Европейская комиссия предоставила Узбекистану статус бенефициара Всеобщей системы преференций плюс (GSP+), что позволит республике удвоить число товаров, ввозимых...
 
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