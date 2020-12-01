Команда Тихановской запускает систему регистрации силовиков

Источник материала: АФН

Светлана Тихановская анонсировала запуск Единой книги регистрации преступлений. Проект создан Народным Антикризисным Управлением и командой бывших сотрудников силовых структур ByPol.

«Сегодня наступает второй этап Народного Трибунала. Я инициирую запуск Единой Книги Регистрации Преступлений (https://ekrp.org/) – @ekrp_belarus – созданной Народным Антикризисным Управлением и командой бывших сотрудников силовых структур ByPol», - сообщила Тихановская в телеграм-канале.

«Безнаказанность не будет длиться вечно. Никто не лишит голоса сотни тысяч человек, желающих справедливости. Нет такой силы, которая может заставить людей просто забыть все, что произошло. Мы не просто не забудем, в Единой Книге Регистрации Преступлений мы зафиксируем нарушения закона настолько детально, насколько это возможно, а юристы проверят собранные материалы и подготовят к возбуждению уголовных дел: как на международном уровне, так и для судов новой Беларуси. Имена людей, на которых собраны реальные доказательства, моя команда будет рекомендовать для включения в санкционные списки», - подчеркнула Светлана.

Она отметила, что пополнить базу доказательств может каждый беларус.

«Но сегодня я хочу обратиться к сотрудникам силовых структур. Единая Книга – это последний шанс для тех, кто либо был свидетелем преступлений коллег, либо их вынужденным соучастником. Любой, кто относит себя к этим людям, может конфиденциально написать чистосердечное признание либо дать показания о преступлениях, которые происходили на его глазах. 63 статья уголовного кодекса РБ предусматривает смягчение наказания за содействие в раскрытии преступления. И вы можете получить это право – но только если ваш коллега не заявит о вас раньше, чем вы о нём», - заявила Тихановская.

Как сообщалось, на прошлой неделе команда Тихановской подала первое заявление на уголовное дело по универсальной юрисдикции в Литве. Это дело Максима Хорошина, который подвергся пыткам и был вынужден уехать из Беларуси.