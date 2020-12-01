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Google Play признал созданный беларусами сервис для сна лучшим приложением года

01.12.2020 15:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сервис Loóna от команды разработчиков MSQRD признан «лучшим приложением года»

Он появился в списке Best of 2020 от Google, о чём написал у себя в фейсбуке один из членов команды, Сергей Гончар. Также Loóna попала в категорию Best Hidden Gem Apps.

Это приложение для сна появилось в AppStore в августе прошлого года. Сама команда называет Loóna гидом, который «отправит вас в ночное путешествие». Пользователь выбирает сцену, соответствующую своему настроению, а затем «раскрашивает волшебные локации» — и расслабляется. 

Loóna представляет собой комбинацию визуального ряда, звуковой атмосферы, взаимодействия с пользователем и storytelling. Всё вместе помогает создать условия для сна. 

Рейтинг приложения в Google Play — 4,4, в App Store — 4,9.
 
 
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Сервис Loóna от команды разработчиков MSQRD признан «лучшим приложением года»
 
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