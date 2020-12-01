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Google Play признал созданный беларусами сервис для сна лучшим приложением года
Источник материала: Партизан
Сервис Loóna от команды разработчиков MSQRD признан «лучшим приложением года»
Он появился в
Это приложение для сна появилось в AppStore в августе прошлого года. Сама команда называет Loóna гидом, который «отправит вас в ночное путешествие». Пользователь выбирает сцену, соответствующую своему настроению, а затем «раскрашивает волшебные локации» — и расслабляется.
Loóna представляет собой комбинацию визуального ряда, звуковой атмосферы, взаимодействия с пользователем и storytelling. Всё вместе помогает создать условия для сна.
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Сервис Loóna от команды разработчиков MSQRD признан «лучшим приложением года»
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