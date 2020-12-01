Google Play признал созданный беларусами сервис для сна лучшим приложением года

списке Best of 2020 от Google, о чём написал у себя в фейсбуке один из членов команды, Сергей Гончар. Также Loóna попала в категорию Best Hidden Gem Apps. Он появился вBest of 2020 от Google, о чём написал у себя в фейсбуке один из членов команды, Сергей Гончар. Также Loóna попала в категорию Best Hidden Gem Apps.





Это приложение для сна появилось в AppStore в августе прошлого года. Сама команда называет Loóna гидом, который «отправит вас в ночное путешествие». Пользователь выбирает сцену, соответствующую своему настроению, а затем «раскрашивает волшебные локации» — и расслабляется.





Loóna представляет собой комбинацию визуального ряда, звуковой атмосферы, взаимодействия с пользователем и storytelling. Всё вместе помогает создать условия для сна.





Google Play — 4,4, в App Store — 4,9. Рейтинг приложения в— 4,4, в— 4,9.







