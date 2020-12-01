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Висконсин последним из ключевых штатов страны подтвердил победу Джо Байдена на выборах

01.12.2020 15:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Президентская гонка в США на финишной прямой. Последний из ключевых штатов страны – Висконсин – подтвердил победу Джо Байдена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Висконсин последним из ключевых штатов страны подтвердил победу Джо Байдена на выборах

Официальное заявление последовало после пересчета голосов в двух округах региона. Ранее о лидерстве Байдена объявили также в Аризоне. Впервые за 24 года кандидат от демократов смог обойти соперника-республиканца в этом регионе. Отрыв составляет 10,5 тысяч голосов.   

Дональд Трамп тем временем продолжает считать прошедшие выборы сфальсифицированными и все еще пытается оспорить их результаты. В ближайшие дни юристы главы Белого дома намерены подать очередной иск.  

Висконсин последним из ключевых штатов страны подтвердил победу Джо Байдена на выборах

Эти выборы стали самыми скандальными в истории Штатов. Тем не менее, на традиции напряженная обстановка никак не повлияла. Супруга Трампа Мелания, возможно, в последний раз украсила Белый дом к предстоящим рождественским праздникам.

Висконсин последним из ключевых штатов страны подтвердил победу Джо Байдена на выборах

Яркими огнями засияли 62 ели. Украшения для главного дерева в Голубой комнате резиденции сделали школьники со всей страны.  

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Новости США. Президентская гонка в США на финишной прямой. Последний из ключевых штатов страны – Висконсин – подтвердил победу Джо Байдена, сообщили в программе...
 
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