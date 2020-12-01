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Торговые переговоры продолжаются. Что будет, если Brexit завершится без сделки?
Источник материала: СТВ
Обстановка вокруг выхода Великобритании из Евросоюза вновь напряженная. Текущий переходный период завершится 31 декабря, а стороны все еще не заключили выгодное для них обоих торговое соглашение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евросоюз стремится сохранить свободный доступ к британским водам, по крайней мере в течение 10 лет переходного периода. Соединенное Королевство в свою очередь хочет вернуть их под свой контроль. При этом в качестве переходного периода страна планирует предоставить сообществу лишь три года.
Если до конца декабря стороны не смогут прийти к компромиссу, Brexit завершится без сделки, а это приведет к масштабному экономическому хаосу.
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Обстановка вокруг выхода Великобритании из Евросоюза вновь напряженная. Текущий переходный период завершится 31 декабря, а стороны все еще не заключили выгодное...
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