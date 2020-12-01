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Дочь наследного принца Японии выйдет замуж за простого парня и лишится королевского титула

01.12.2020 15:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Японии. Старшая дочь наследного принца Японии выйдет замуж за простого парня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Фумихито одобрил решение принцессы.  

Дочь наследного принца Японии выйдет замуж за простого парня и лишится королевского титула

Свадьба Мако и ее сокурсника должна была состояться еще два года назад, однако из-за некоторых финансовых споров между матерью парня и ее бывшим женихом торжество отложили.  

Дочь наследного принца Японии выйдет замуж за простого парня и лишится королевского титула

Когда именно состоится церемония, пока не сообщается. Однако то, что она будет, сомнений нет. Принцесса настроена крайне решительно и это несмотря на то, что после свадьбы со своим избранником, который не является аристократом, она потеряет королевский титул.  

Люди в материале: Фумихито, Кей Комуро, Мако

 
 
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Новости Японии. Старшая дочь наследного принца Японии выйдет замуж за простого парня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   Фумихито одобрил решение...
 
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