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Дочь наследного принца Японии выйдет замуж за простого парня и лишится королевского титула
Источник материала: СТВ
Новости Японии. Старшая дочь наследного принца Японии выйдет замуж за простого парня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свадьба Мако и ее сокурсника должна была состояться еще два года назад, однако из-за некоторых финансовых споров между матерью парня и ее бывшим женихом торжество отложили.
Когда именно состоится церемония, пока не сообщается. Однако то, что она будет, сомнений нет. Принцесса настроена крайне решительно и это несмотря на то, что после свадьбы со своим избранником, который не является аристократом, она потеряет королевский титул.
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Новости Японии. Старшая дочь наследного принца Японии выйдет замуж за простого парня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фумихито одобрил решение...
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