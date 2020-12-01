Эксперты Нацбанка: включать печатный станок нельзя получим обвальную девальвацию как в 2011-м

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В случае запуска «печатного станка», полагают они, «мы получим валютный и экономический кризис, в точности повторив 2011 год».

«Очередной коллапс на валютном рынке – девальвация и инфляция – будут серьезным ударом по авторитету власти. Тяжело предсказать социальные последствия этого. Необходимо также помнить о последствиях эмиссии и ослабления курса для государственного долга, который в настоящее время почти полностью номинирован в валюте, и о тех системно значимых предприятиях, которые имеют долги в иностранной валюте», – считает группа экспертов Нацбанка под руководством заместителя начальника управления исследований Нацбанка Михаила Демиденко.



Поводом для публикации стало активное обсуждение в научных и общественных кругах Беларуси необходимости кредитовать инвестиционные проекты за счет эмиссии Национального банка.

« К сожалению, не для всех очевиден тот простой факт, что «бесплатных обедов» не существует, а некоторые считают, что «приготовлением» таких «бесплатных обедов» должен заниматься Национальный банк», – отмечается в публикации.

«В белорусском политико-экономическом дискурсе существует позиция, сторонники которой предлагают ускорить экономический рост при помощи целевой эмиссии денег. О невозможности этого говорит и теория, и практика», – уверены эксперты Нацбанка.

Кризис 2011 был вызван только внутренними причинами

Эксперты напомнили, что экономический рост в Беларуси упал с 10% в 2008 году до практически нулевых значений в 2009 году. Тогда было принято решение об увеличении денежного предложения. Денежные вливания помогли временно поддержать темпы роста экономики. Однако, в результате эмиссии со стороны Нацбанка «к концу 2011 года белорусский рубль обесценился более чем в 2,5 раза, цены на потребительском рынке удвоились, ставка по кредитам Национального банка увеличилась с 16% до 70%, а экономика оказалась в состоянии рецессии», говорится в публикации.

« И если для большинства кризисов детонатором внутренних проблем были внешние обстоятельства, то кризис 2011 года был исключительно внутренним, спровоцированным чрезмерной эмиссией»

«В связи с этим кажется поверхностной сама постановка вопроса о том, что сегодняшние проблемы белорусской экономики можно решить в основном за счет денежной эмиссии», – отмечают эксперты.

Также авторы публикации указывают: «Любому знакомому с реалиями белорусской экономики известно, что чем выше инфляция или сильнее скачки курса белорусского рубля к доллару, тем скорее население и предприятия избавляются от белорусских рублей в пользу американской валюты. События марта и августа-сентября 2020 года подтвердили это как нельзя лучше. Если Национальный банк будет эмитировать дополнительно рубли в такие моменты, это не повысит интерес у субъектов экономики хранить их на счетах или в виде наличности у себя в кошельках. В этих случаях проявляется повышенный спрос на валюту и повышенная потребительская активность, когда население закупается по «старым» ценам, избавляясь от рублей, а также снижает объем депозитов. По этой причине не следует ожидать, что искусственное насыщение финансового сектора ликвидностью поможет укрепить его и запустить масштабный инвестиционный процесс».

Девальвацию лоббируют на самом верху

Эксперты Нацбанка отмечает, что идею возобновления эмиссионного кредитования лоббируют структуры, которые рассчитывают за счет девальвации погасить долги в белорусских рублях. «В ситуации излишней эмиссии выиграют все те, кто имеет долги в белорусских рублях и активы в иностранной валюте, а проиграют те, кто получает основной доход в рублях и хранит деньги в национальной валюте, то есть население. Из этого следует, что избыточная эмиссия выгодна только держателям рублевых долгов, которые хотели бы решить проблему закредитованности за счет остальных», – подчеркивают эксперты НББ.

Нельзя просто взять и списать кредит



Они также критикуют идею списания долгов закредитованных предприятий. «Нельзя просто взять и списать кредит. Невозвраты кредитов случаются, однако это не может быть принципом деятельности банковской системы. Банки, которые неадекватно оценивают свои риски при выдаче кредитов, как правило, прекращают деятельность, ставя под угрозу работу всей банковской системы. Национальный банк поддерживает только ликвидность банковской системы, но не может за счет эмиссии компенсировать потери коммерческих банков, это неминуемо приведет к инфляции», – убеждены эксперты Нацбанка.

Нацбанк хочет сдерживать инфляцию

«Национальный банк считает необходимым поддерживать приемлемо низкую инфляцию, поскольку в этом случае выгоды получает все общество. Не стоит формировать мнение у экономических агентов, что повторится ситуация, когда ставки были не адекватны инфляции, и расчет был прост: сегодня взять кредит, а завтра отдавать придется уже копейки», – подчеркивается в публикации.

«Наоборот, и правительству, и Национальному банку необходимо посылать четкие и недвусмысленные сигналы, что инфляция будет поддерживаться на приемлемо низком уровне и ставка по пользованию кредитом будет адекватна инфляции, как и ставка по депозитам», – резюмируют эксперты Нацбанка.