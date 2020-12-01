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Сотрудник дворца обокрал Елизавету II и устроил распродажу вещей

01.12.2020 16:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Один из сотрудников Букингемского дворца оказался в центре скандала: Адам Канто целый год обкрадывал Елизавету II и ее семью.

Кухонный служащий работал в главной резиденции Ее Величества и делал большие успехи в карьере. Все шло хорошо, пока мужчину не заподозрили в воровстве: в комнате Канто сотрудники полиции обнаружили множество вещей, принадлежавших монаршей семье.

© Sputnik / Алекс Макнотон
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По сообщениям BBC, подданный королевы сознался в содеянном и заявил, что действительно совершал преступления прямо перед носом королевы.

Среди улик в его "тайнике" нашли: снимки с подписями принцев Уильяма и Гарри, а также герцогини Кейт Миддлтон. Также там оказались - медаль экс-офицера королевского флота и альбом с фотографиями официального визита Дональда Трампа в Британию.

Согласно подсчетам инсайдеров, итоговая стоимость "королевского куша" колеблется в районе $135 тысяч. Свои "сокровища" подданный продавал на аукционе eBay, причем по сниженной цене: в общей сумме он заработал около $10 тысяч. Недавно Канто освободили под залог, но ему грозит тюрьма.

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По словам источников BBC, свои "находки" королевский подданный продавал через интернет-аукцион eBay.
 
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