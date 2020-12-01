Отстаивали работников в суде, возвращали незаконно удержанные деньги. Каких ещё успехов добились профсоюзы в 2020 году?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Говорим сегодня о том, что волнует каждого. Цены накануне праздников, работа в условиях пандемии, зарплата, изменения в Конституцию. Эти и многие другие темы в студии « Большого города » обсудили с председателем Минского городского объединения организации профсоюзов Александром Щековичем.

Илона Волынец, ведущая:

Основная функция профсоюзов – защищать трудящегося: отстаивать его права в суде, если это нужно, возвращать незаконно удержанные деньги. В 2020 году какие успехи, какие результаты?





Александр Щекович, председатель Минского городского объединения организации профсоюзов:

По Минску у меня статистика за девять месяцев есть. Мы представляли интересы работников 174 раза в суде, подвали исковое заявление. Незаконно удержанных либо невыплаченных денег работникам вернули порядка 150 тысяч рублей. Много это или мало? Любая копейка важна. Отстоять – это же не только деньги, это людей вернули на предприятие, в организацию. Либо неправильное оформление трудовых книжек, пенсионных. Тут очень много вопросов, они очень разные. Но мы представляем работников в рамках Трудового кодекса.

Илона Волынец:

В связи с тем, что у нас был инцидент в одной из школ в Минске, там отравились дети, по всему городу начались проверки во всех учреждениях образования, что касается санитарного состояния, пищеблоков, технического состояния. Профсоюзы в этом как-то задействованы?





Александр Щекович:

В данной ситуации, наверное, нет. Но, в принципе, во всех организациях, учреждениях, предприятиях республики там, где есть своя столовая либо буфет, как правило, есть комиссии по общественному питанию, общественные комиссии, которые либо при профкоме созданы, либо при предприятии, где председатель профкома является членом комиссии. Они в том числе смотрят за ассортиментом, за санитарным состоянием. Есть некий перечень, что они смотрят. Разрабатывается методичка, где указано, какой должен быть ассортимент, сколько должно быть блюд. Они могут заходить (с учетом того, что есть распоряжение, приказ данной комиссии) и посмотреть, в каком состоянии кухня.

Конечно, это больше на предприятиях и организациях, и очень актуально в студенческих столовых. Там очень активно всегда работают профсоюзные комитеты студентов, которые эти комиссии создают, у них есть разработанные методички, как должно выглядеть, где должно находиться. Они очень здорово на эту тему работают. Соответственно, на предприятиях это везде, в том числе и культура обслуживания. Все это делается, и конкурсы даже проводят на крупных предприятиях среди объектов общественного питания. Это все есть.

В данном случае, здесь уже немножко другая ситуация, когда работают специальные органы, которые выясняют причины и следствия происшествия, откуда это все появилось.