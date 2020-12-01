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Отстаивали работников в суде, возвращали незаконно удержанные деньги. Каких ещё успехов добились профсоюзы в 2020 году?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Говорим сегодня о том, что волнует каждого. Цены накануне праздников, работа в условиях пандемии, зарплата, изменения в Конституцию. Эти и многие другие темы в студии «
Илона Волынец, ведущая:
Александр Щекович, председатель Минского городского объединения организации профсоюзов:
Илона Волынец:
Александр Щекович:
Конечно, это больше на предприятиях и организациях, и очень актуально в студенческих столовых. Там очень активно всегда работают профсоюзные комитеты студентов, которые эти комиссии создают, у них есть разработанные методички, как должно выглядеть, где должно находиться. Они очень здорово на эту тему работают. Соответственно, на предприятиях это везде, в том числе и культура обслуживания. Все это делается, и конкурсы даже проводят на крупных предприятиях среди объектов общественного питания. Это все есть.
В данном случае, здесь уже немножко другая ситуация, когда работают специальные органы, которые выясняют причины и следствия происшествия, откуда это все появилось.
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Отстаивали работников в суде, возвращали незаконно удержанные деньги. Каких ещё успехов добились профсоюзы в 2020 году?
Новости Беларуси. Говорим сегодня о том, что волнует каждого. Цены накануне праздников, работа в условиях пандемии, зарплата, изменения в Конституцию. Эти и многие...
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