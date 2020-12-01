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Сложить в кагаты, выжать сок и высушить сироп. Вот что делают со свеклой, чтобы добыть из неё сахар
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Что такое любовь и уважение к отечественному производителю? Лучше всего на этот вопрос ответят жители Слуцка, рассказали в программе «
Вадим Смоляк, корреспондент:
Михаил Чернушевич, начальник призаводского свеклопункта Слуцкого сахарорафинадного комбината:
Вадим Смоляк:
Михаил Чернушеич:
Этот необычный рельеф, который больше напоминает горные хребты, – привычный пейзаж для жителей Слуцка. Специалисты-аграрии называют такой холм «кагат». Это правильно сложенная куча овощей для наземного хранения.
Вадим Смоляк:
Михаил Чернушевич:
Вадим Смоляк:
Михаил Чернушевич:
На формирование одного кагата уходит около недели.
Михаил Чернушевич:
А вот вам еще одна загадка. Как переместить огромную гору свеклы с площадки на территорию комбината всего за несколько минут? Раскрываем секрет и этого трюка. Вам понадобится один небольшой ров, бульдозер и сильнейший напор воды.
Техника сталкивает корнеплоды в гидротранспортер, отправляя их прямо в свекломоечное отделение. Там свеклу чистят от песка, камней и соломы. Далее идут сложные операции по нарезке, диффузии, высолаживанию. В общем, получается чистый сок, который сгущают, а получившийся сироп вываривают до получения кристаллов. Сахар высушивают, после чего он готов к пакетированию.
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Новости Беларуси. Что такое любовь и уважение к отечественному производителю? Лучше всего на этот вопрос ответят жители Слуцка, рассказали в программе...
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