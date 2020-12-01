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Успейте купить по большой скидке: Ноутбуки для тех, кто не играет в игры

01.12.2020 16:17 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вам нужен ноутбук для работы, который можно носить с собой всегда и везде? Кажется, у нас есть неплохой вариант: бренд HONOR привез в Беларусь свои первые ноутбуки MagicBook 14 и MagicBook Pro. Рассказываем, чем они хороши. 

Это компактные девайсы, которые работают на новой платформе от AMD-Ryzen. Существуют в двух комплектациях – 8 ГБ RAM + 256 ROM и 8 ГБ RAM + 512 ГБ ROM. 


Ноутбук хорош для повседневной работы. Во-первых, у них много «памяти» (твердотельный накопитель, объёмом 256 или 512 ГБ), из-за чего девайсы могут работать в пять раз быстрее, чем «обычные» ноутбуки. Во-вторых, они многозадачны и позволяют хозяину работать в сразу нескольких приложениях и программах. В третьих,  не шумят и не «греются» (система охлаждения из двух кулеров, даже в режиме высокой нагрузки, обеспечивает бесперебойную работу ноутбука и поддерживает невысокую температуру корпуса). 

Ну и самое главное – ноутбуки легкие и красивые. Оснащены безрамочными экранами (с разрешением 1920×1080 пикселей, соотношением сторон 16:9 и диагональю 14 или 16,1 дюйма соответственно). Благодаря тому, что веб-камера ноутбуков скрыта в клавиатуре, толщина экранных рамок уменьшена до 4,8 и 4,9 мм для 14- и 16-дюймовой модели соответственно.

Вес 14-дюймовой версии HONOR MagicBook составляет 1,38 килограмм, а 16,1-дюймовой – 1,7 килограмм. При этом корпус ноутбуков сделан из аллюминия. 

HONOR подумал и про вашу безопасность. У MagicBook 14 и MagicBook Pro есть сканер отпечатков пальцев, он встроен в кнопку включения. Так что никто кроме вас ваши переписки в телеграме читать не сможет. 

Цена вопроса и место продажи 

Купить ноутбуки от HONOR можно, начиная с сегодняшнего дня – 1 декабря – в сети магазинов «Электросила». 

Что приятно, по 4 января действуют специальные новогодние цены. MagicBook 14 с 256 ГБ накопителем можно приобрести за 1859 рублей единовременным платежом. Стоимость версии HONOR MagicBook с 512 ГБ накопителем составит 1939 рублей единовременным платежом, а HONOR MagicBook Pro с 8 ГБ RAM и 512 ГБ ROM — 2169 рублей. 

Также ноутбуки можно приобрести в рассрочку – в таком случае стоимость и условия рассрочки лучше уточнять у консультантов сети «Электросила».

ООО «БЕЛ ХУАВЭЙ ТЕХНОЛОДЖИС»
УНП 190835312

 
 
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Вам нужен ноутбук для работы, который можно носить с собой всегда и везде? Кажется, у нас есть неплохой вариант: бренд HONOR привез в Беларусь свои первые ноутбуки...
 
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