Представлен первый модуль оперативной памяти DDR5

Источник материала: Onliner

Компания TeamGroup сегодня представила первый в мире модуль оперативной памяти нового поколения Elite DDR5-4800 на 16 ГБ. Правда, в продажу он попадет нескоро — только в третьем квартале следующего года.

Напряжение питания нового модуля равно 1,1 В. Он будет в 1,6 раза быстрее по сравнению с неким усредненным модулем памяти DDR4. О ценах пока говорить рано. В будущем компания обещает расширить ассортимент более скоростными модулями.

Процессоры, которые будут поддерживать новую оперативную память, тоже еще только должны будут выйти. Речь про Intel Alder Lake-S и AMD Ryzen 6000. Вероятно, они дебютируют примерно в том же релизном окне, что и новая память.