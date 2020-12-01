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Представлен первый модуль оперативной памяти DDR5

01.12.2020 16:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания TeamGroup сегодня представила первый в мире модуль оперативной памяти нового поколения Elite DDR5-4800 на 16 ГБ. Правда, в продажу он попадет нескоро — только в третьем квартале следующего года.

Напряжение питания нового модуля равно 1,1 В. Он будет в 1,6 раза быстрее по сравнению с неким усредненным модулем памяти DDR4. О ценах пока говорить рано. В будущем компания обещает расширить ассортимент более скоростными модулями.

Процессоры, которые будут поддерживать новую оперативную память, тоже еще только должны будут выйти. Речь про Intel Alder Lake-S и AMD Ryzen 6000. Вероятно, они дебютируют примерно в том же релизном окне, что и новая память.

Оперативная память HyperX Fury 2x8GB DDR4 PC4-21300 HX426C16FB3K2/16
27 отзывов
2 модуля, частота 2666 МГц, CL 16T, тайминги 16-18-18, напряжение 1.2 В
201 р.
12 предложений
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Компания TeamGroup сегодня представила первый в мире модуль оперативной памяти нового поколения Elite DDR5-4800 на 16 ГБ. Правда, в продажу он попадет нескоро — только в...
 
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