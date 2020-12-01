|
Представлен первый модуль оперативной памяти DDR5
Источник материала: Onliner
Компания TeamGroup сегодня
Напряжение питания нового модуля равно 1,1 В. Он будет в 1,6 раза быстрее по сравнению с неким усредненным модулем памяти DDR4. О ценах пока говорить рано. В будущем компания обещает расширить ассортимент более скоростными модулями.
Процессоры, которые будут поддерживать новую оперативную память, тоже еще только должны будут выйти. Речь про Intel Alder Lake-S и AMD Ryzen 6000. Вероятно, они дебютируют примерно в том же релизном окне, что и новая память.
2 модуля, частота 2666 МГц, CL 16T, тайминги 16-18-18, напряжение 1.2 В
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания TeamGroup сегодня представила первый в мире модуль оперативной памяти нового поколения Elite DDR5-4800 на 16 ГБ. Правда, в продажу он попадет нескоро — только в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)