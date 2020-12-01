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В Вилейке на переходе Ford снес женщину

01.12.2020 16:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Легковушка сбила женщину на пешеходном переходе в Вилейке. Происшествие попало в объектив камеры наружного наблюдения, сообщили в пресс-службе МВД.

Авария произошла вечером 30 ноября. Установлено, что 54-летний водитель Ford ехал по улице 17 Сентября и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 57-летнюю женщину.

В результате ДТП женщина получила множественные ушибы. Водитель в момент аварии был трезв. Причину произошедшего назвать не смог.

В милиции также отметили, что участок дороги, на котором произошла авария, освещен, а пешеход был обозначен световозвращающим элементом.

 
 
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В результате ДТП женщина получила множественные ушибы.
 
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