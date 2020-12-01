|
В Вилейке на переходе Ford снес женщину
Источник материала: Tut.by
Легковушка сбила женщину на пешеходном переходе в Вилейке. Происшествие попало в объектив камеры наружного наблюдения,
Авария произошла вечером 30 ноября. Установлено, что 54-летний водитель Ford ехал по улице 17 Сентября и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 57-летнюю женщину.
В результате ДТП женщина получила множественные ушибы. Водитель в момент аварии был трезв. Причину произошедшего назвать не смог.
В милиции также отметили, что участок дороги, на котором произошла авария, освещен, а пешеход был обозначен световозвращающим элементом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП женщина получила множественные ушибы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)