В Вилейке на переходе Ford снес женщину

Источник материала: Tut.by

Легковушка сбила женщину на пешеходном переходе в Вилейке. Происшествие попало в объектив камеры наружного наблюдения, сообщили в пресс-службе МВД.

Авария произошла вечером 30 ноября. Установлено, что 54-летний водитель Ford ехал по улице 17 Сентября и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 57-летнюю женщину.

В результате ДТП женщина получила множественные ушибы. Водитель в момент аварии был трезв. Причину произошедшего назвать не смог.

В милиции также отметили, что участок дороги, на котором произошла авария, освещен, а пешеход был обозначен световозвращающим элементом.