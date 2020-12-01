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Как в Беларуси ограничивается доступ к интернет-сайтам: пояснение БелГИЭ

01.12.2020 16:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Не так давно мы писали, что для пользователей из Беларуси ограничили доступ к сайту для отслеживания почтовых отправлений gdeposylka.ru (и еще трем сайтам для аналогичных действий). В понедельник мы оставили запрос БелГИЭ, где спросили, почему эти ресурсы были внесены в «черный» список. На следующий день после этого на сайте ведомства появилось разъяснение, как именно происходит ограничение к интернет-сайтам.


Фото: pixabay.com

Напомним, что 28 ноября у пользователей в Беларуси перестал открываться сайт для отслеживания почтовых отправлений https://gdeposylka.ru/, который позволяет отслеживать посылки более чем 100 почтовых служб. Теперь, чтобы получить доступ, нужно использовать VPN-сервис.

Также перестали открываться еще несколько сайтов с трекингом посылок:

  • http://parcelsapp.com/;
  • https://posylka.net/;
  • https://1track.ru/.

Позже стало стало известно, что сайт gdeposylka.ru действительно внесен в список ограниченного доступа. Основанием послужило то, что этот ресурс использует идентификационные данные «Белпочты».

То есть, адрес ресурса попал в список ресурсов ограниченного доступа БелГИЭ — такой список формируется на основании решений об ограничении доступа к интернет-ресурсу, принимаемых в том числе Министерством информации РБ. Он недоступен для просмотра обычным пользователям, но доступен для интернет-провайдеров.

Мы также оставили на сайте БелГИЭ вопрос, почему был ограничен доступ. На следующий день ведомство опубликовало у себя следующее заявление:

— Порядок ограничения доступа к интернет-ресурсам установлен Постановлением Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, Министерства связи и информатизации Республики Беларусь, Министерства информации Республики Беларусь от 03.10.2018 № 8/10/6.

Решения об ограничении доступа к интернет-ресурсам принимаются уполномоченными органами в соответствии с наделенными полномочиями. БелГИЭ не принимает решений об ограничении доступа к интернет-сайтам, а только включает в список ограниченного доступа идентификаторы интернет-ресурсов (доменное имя, IP-адрес, URL), содержащиеся в решениях государственных органов. Поставщики интернет-услуг в свою очередь обязаны ограничить доступ к интернет-ресурсу, идентификатор которого включен в список ограниченного доступа.

Стоит отметить, что в список ограниченного доступа идентификаторы блокируемых интернет-ресурсов вносятся в том виде, в котором содержатся в решениях уполномоченных государственных органов. БелГИЭ не вправе изменять содержащиеся в решениях идентификаторы при внесении в названный список, так же как и комментировать такие решения. В связи с чем, причины принятых решений о блокировках интернет-сайтов нами не могут быть разъяснены.

Напомним, что начиная с субботы пользователи некоторых белорусских провайдеров также не могут открыть Telegram у себя в браузере. «Белтелеком» пояснил нам, что доступ к ресурсу Telegram или к отдельным ссылкам указанного ресурса находится вне компетенции ведомства. Однако читатель dev.by провел небольшое исследование и утверждает, что в Беларуси заблокирован весь домен t.me.

 
 
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