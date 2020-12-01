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Как в Беларуси ограничивается доступ к интернет-сайтам: пояснение БелГИЭ
Источник материала: Tut.by
Не так давно мы
Напомним, что 28 ноября у пользователей в Беларуси
Также перестали открываться еще несколько сайтов с трекингом посылок:
Позже стало стало известно, что сайт gdeposylka.ru действительно внесен в список ограниченного доступа. Основанием послужило то, что этот ресурс использует идентификационные данные «Белпочты».
То есть, адрес ресурса попал в
Мы также оставили на сайте БелГИЭ вопрос, почему был ограничен доступ. На следующий день ведомство
— Порядок ограничения доступа к интернет-ресурсам установлен
Решения об ограничении доступа к интернет-ресурсам принимаются уполномоченными органами в соответствии с наделенными полномочиями. БелГИЭ не принимает решений об ограничении доступа к интернет-сайтам, а только включает в список ограниченного доступа идентификаторы интернет-ресурсов (доменное имя, IP-адрес, URL), содержащиеся в решениях государственных органов. Поставщики интернет-услуг в свою очередь обязаны ограничить доступ к интернет-ресурсу, идентификатор которого включен в список ограниченного доступа.
Стоит отметить, что в список ограниченного доступа идентификаторы блокируемых интернет-ресурсов вносятся в том виде, в котором содержатся в решениях уполномоченных государственных органов. БелГИЭ не вправе изменять содержащиеся в решениях идентификаторы при внесении в названный список, так же как и комментировать такие решения. В связи с чем, причины принятых решений о блокировках интернет-сайтов нами не могут быть разъяснены.
Напомним, что начиная с субботы пользователи некоторых белорусских провайдеров также не могут открыть Telegram у себя в браузере. «Белтелеком»
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