В казахской степи построили баню из полярной сосны. Выглядит она круто даже без отделки

Источник материала: Tut.by

В Казахстане построили баню из самого необычного вида древесины — из полярной сухостойной сосны Кело, которая заготавливается только в Карелии и Финляндии. Как пишет houses.ru, такая древесина не гниет, долговечна и не требует дополнительной обработки.



Фото: artkelo.ru

Проектировал баню в городе Экибастуз архитектор Виталий Ангаткин. Площадь помещений 67 м2, терраса с дровником — 35 м2. В ней есть весь необходимый набор помещений для комфортного отдыха: небольшая столовая с кухней и зона отдыха, баня с раздевалкой, парной и помывочной, санузел. В хорошую погоду компания может расположиться на крытой террасе с очагом. Закрытый дровник располагается с противоположного торца.



Фото: artkelo.ru

Еще больший интерес представляет материал сруба — это сухостойная полярная сосна Кело. Сухостой — это стоящее долгие годы на корню мертвое дерево возрастом 100−350 лет. Отличается очень плотной древесиной, которой не страшны вредители и гниль. Срубы из нее не дают усадки.



Фото: artkelo.ru

Поверхность бревен никак не обрабатывается — специально, чтобы сохранить уникальный внешний вид этого материала. Отметим, что стоит сосна Кело очень дорого — в природе ее не много, а отбор такого леса очень трудоемок. Иногда для того, чтобы ее вывезти из леса привлекают вертолет.

Сруб этой бани сделан из бревен диаметром 32 см. Все детали конструкции изготовлены на производственной площадке в Петрозаводске в Карелии. В разобранном виде сруб привезли в Экибастуз и собрали заново на заранее подготовленном фундаменте.



Фото: artkelo.ru

Кровля на бане тоже деревянная — из необрезной лиственничной доски.

Вход в баню через террасу, оборудованную для посиделок. С двух сторон терраса закрыта от ветра и непогоды, высокая крыша с открытой стропильной системой создает пространство и объем.



Фото: artkelo.ru

Опоры из толстых сучковатых бревен перекликаются с досками пола, вырезанных из цельных стволов.

Интерьер соответствует внешнему виду строения. Обратите внимание на полы из необрезной сосновой доски — даже трудно представить, сколько труда затрачено, чтобы подогнать друг к другу каждую половицу. Кстати, это единственная поверхность, покрытая лаком — так за ней легко ухаживать, она не пачкается и сохраняет первоначальный цвет древесины. Поверхности стен и потолков оставлены в первоначальном натуральном виде.







Фото: artkelo.ru

Комната отдыха небольшая, но очень уютная. Проход делит ее на две части — кухню-столовую и гостиную.





Мебель в кухне необычная: массивные табуреты на кованных ножках окружили стол, вырезанный из цельного ствола.





Гостиная не уступает по выразительности столовой.

Высокие потолки из алтайского кедра радуют взгляд и наполняют воздух неповторимым и богатым ароматом смолистой древесины.

Освещение продумано особо. Архитектор Виталий Ангаткин позаботился о том, чтобы красота интерьера не потерялась в темных закоулках. Небольшие, но многочисленные светильники создают мягкое и равномерное освещение. Проводка в бане сделана по старинке — на изоляторах.





А вот и самое главное — парилка. Потолок и полки сделаны из кедровых досок.



Пол облицован плиткой, но закрыт деревянными решетками — и гигиенично, и приятно для босых ног.