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В Минске пьяный парень прыгал по машинам и разнес шеринговый велосипед
Источник материала: Tut.by
Сотрудники милиции задержали парня, который повредил четыре автомобиля на территории Ленинского района Минска,
Инцидент произошел ночью 30 октября. 19-летний студент столичного вуза, находившийся со своими друзьями во дворе жилого дома, прыгал по стоящим автомобилям. Товарищи снимали все происходящее на камеру телефона и не препятствовали противоправным действиям друга. Парня задержали прибывшие сотрудники милиции. Он оказал им активное сопротивление.
В ходе разбирательства также выяснилось, что студент причастен к повреждению шерингового велосипеда.
Общая сумма ущерба составила более 1200 рублей. Парень не смог пояснить мотивы своих поступков, поскольку преступления совершал в состоянии алкогольного опьянения. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.
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Общая сумма ущерба составила более 1200 рублей.
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