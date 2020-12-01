В Минске пьяный парень прыгал по машинам и разнес шеринговый велосипед

Источник материала: Tut.by

Сотрудники милиции задержали парня, который повредил четыре автомобиля на территории Ленинского района Минска, сообщили в ГУВД.

Инцидент произошел ночью 30 октября. 19-летний студент столичного вуза, находившийся со своими друзьями во дворе жилого дома, прыгал по стоящим автомобилям. Товарищи снимали все происходящее на камеру телефона и не препятствовали противоправным действиям друга. Парня задержали прибывшие сотрудники милиции. Он оказал им активное сопротивление.

В ходе разбирательства также выяснилось, что студент причастен к повреждению шерингового велосипеда.

Общая сумма ущерба составила более 1200 рублей. Парень не смог пояснить мотивы своих поступков, поскольку преступления совершал в состоянии алкогольного опьянения. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.