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Белорусский боец, объявленный в розыск, уехал за границу

01.12.2020 16:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский боец Алексей Кудин, который был объявлен в розыск, сообщил, что он находится за границей, передает tribuna.

Напомним, Кудина задержали на акции протеста недалеко от молодечненского городского парка 10 августа. Отпустили 21 августа, возбудив в его отношении уголовное дело и избрав меру пресечения в виде домашнего ареста.


Фото: Настасья Уткина, rh.by

Алексея Кудина обвиняют по статье 363 Уголовного кодекса — «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, которые охраняют общественный порядок». Максимальная санкция здесь — до пяти лет лишения свободы.

19 ноября в молодечненском суде должно было состояться первое заседание по делу спортсмена, однако он не явился, после чего был объявлен в розыск.

Сегодня боец написал пост в инстаграме, где сообщил, что был вынужден уехать из страны:

— Вiтаю вас, маё шаноўнае спадарства. По вядомых справах я быў вымушаны з’ехаць з роднай краiны. Зараз мне нiхто i нiшто не пагражае. Але ўсiм сэрцам я побач з тымi, хто змагаецца за сваю незалежнасць i яскравую будучыню. Больш чым 17 гадоў я выходзiў пад сцягам сваёй дзяржавы. Шмат разоў я уздымаў сцяг на мiжнароднай пляцоўцы, а цяпер вымушаны бегчы ад гэтай сiстэмы. Але я вярнуся ў скорай будучынi больш мацнейшым i з праўдаю у сваiм сэрцы. Жыве Беларусь!!!

 
 
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19 ноября в молодечненском суде должно было состояться первое заседание по делу спортсмена, однако он не явился.
 
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