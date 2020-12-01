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Бывший журналист президентского пула Дмитрий Семченко устроился на новую работу

01.12.2020 16:37 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Дмитрий Семченко работал телеведущим на ОНТ и был в президентском пуле. После выборов и жестокого разгона демонстрантов он покинул телеканал. А в сентябре отсидел 15 суток за участие в Марше.

Недавно Дмитрий устроился на новую работу – он возглавил пиар-службу компании «Белагро», которая занимается продажей сельскохозяйственной техники и запчастей, пишет «Наша Нiва».

Журналист рассказал, что после выхода из изолятора получил сразу несколько предложений по работе – в ИТ-сфере, продюсерском центре.

«Удивительно, ведь взять меня на работу – это риск. Некоторые мои коллеги, которые также ушли с ОНТ, сталкивались с тем, что работодатели боялись их брать, опасаясь наезда контролирующих органов и прочей мести со стороны власти. Поэтому выражаю благодарность и уважение ко всем, кто предложил мне работу», – отметил Семченко.

 
 
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Дмитрий Семченко работал телеведущим на ОНТ и был в президентском пуле. После выборов и жестокого разгона демонстрантов он покинул телеканал. А в сентябре отсидел...
 
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