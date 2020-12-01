Источник материала: Ежедневник

Дмитрий Семченко работал телеведущим на ОНТ и был в президентском пуле. После выборов и жестокого разгона демонстрантов он покинул телеканал. А в сентябре отсидел 15 суток за участие в Марше.

Недавно Дмитрий устроился на новую работу – он возглавил пиар-службу компании «Белагро», которая занимается продажей сельскохозяйственной техники и запчастей, пишет «Наша Нiва» .

Журналист рассказал, что после выхода из изолятора получил сразу несколько предложений по работе – в ИТ-сфере, продюсерском центре.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бывший журналист президентского пула Дмитрий Семченко устроился на новую работу Дмитрий Семченко работал телеведущим на ОНТ и был в президентском пуле. После выборов и жестокого разгона демонстрантов он покинул телеканал. А в сентябре отсидел...

«Удивительно, ведь взять меня на работу – это риск. Некоторые мои коллеги, которые также ушли с ОНТ, сталкивались с тем, что работодатели боялись их брать, опасаясь наезда контролирующих органов и прочей мести со стороны власти. Поэтому выражаю благодарность и уважение ко всем, кто предложил мне работу», – отметил Семченко.